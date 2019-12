Llegaron las disculpas de Chiche Gelblung por sus dichos sobre Uruguay

"Pido disculpas por lo de que Uruguay no es un país, es lo único por lo que pido disculpas", dijo el periodista argentino Samuel "Chiche" Gelblung en el programa Polémica en el bar que se emite por América TV.

¿Y por qué el periodista pide disculpas? Gelblung recibió una carta del embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, por la polémica que generó con sus palabras hacia Uruguay. Días atrás, en el mismo programa, el periodista dijo que Uruguay "no es un país", y criticó el trato que reciben los argentinos. También aseguró que se trata de un país "probritánico".

Esas palabras generaron la molestia de otros integrantes de la mesa, como el periodista Luis Ventura y el humorista uruguayo Sebastián Almada, que estaba invitado al programa.

Cuando fue interpelado por sus dichos aseguró que no se refería a la extensión territorial del país, sino a la cantidad de población, aunque destacó los valores democráticos y la educación de los uruguayos. Los otros panelistas le señalaron que otros países del mundo tampoco tienen una gran población, y Gelblung agregó otros cuestionamientos. "No nos quieren", dijo. "Vas por la Interbalnearia y cometés una infracción, si sos uruguayo no te dicen un carajo. Sos argentino y vas en cana, agregó". Y recordó también la frase del expresidente Jorge Batlle "los argentinos son una manga de ladrones del primero al último".

Estas palabras llegaron hasta Lescano, quien decidió enviarle una carta que Gelblung mostró al aire en el último programa de Polémica en el bar. Inmediatamente dijo que le agradecía esa carta y que "en el contexto de un programa de humor, puede haber sido un exceso", el que cometió. "Yo pido disculpas por eso, porque es un país reconocido", agregó.

Sin embargo, quiso dejarle clara a Lescano su opinión sobre un tema internacional. "Hay un solo tramo que yo voy a sostener, cuando usted embajador dice que durante la guerra de Malvinas Uruguay decretó neutralidad. Esa neutralidad nos dolió mucho, porque neutralidad es 'yo no me meto'. Hubiéramos querido que se involucren como se involucró Perú, que mandó soldados, aviones, armas", dijo.

Después del pedido de disculpas, Gelblung aseguró que llamaría a Lescano. "Quisiera encontrarme con usted y le agradezco la mención", concluyó, en referencia a la carta.