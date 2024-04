Lluvias en el sur de Brasil: hay cinco muertos y 18 desaparecidos

El mal tiempo afectó a 77 municipios del Estado y dejó también seis heridos. Casi un centenar de personas fueron evacuadas de sus hogares y otras 200 fueron llevados a sitios de refugio

Conversei por telefone com o governador gaúcho, @EduardoLeite_, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro @Pimenta13Br e, no que for necessário,…