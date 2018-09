López Mena asegura que sin enajenación del dique Mauá abandona el proyecto

El empresario y dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, descartó pedir una concesión –en vez de una enajenación- de los predios del dique Mauá para la construcción de una terminal fluvio-marítima y la iniciativa del Poder Ejecutivo va rumbo a ser rechazada en el Parlamento. “No tengo tanto tiempo (como para presentar otro proyecto)”, dijo el empresario este martes en una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que estaba El Observador y otros medios nacionales.

López Mena le presentó, en diciembre de 2016, una idea al gobierno para construir una terminal, un puerto y otros edificios multiuso en la zona del dique Mauá (rambla sur de Montevideo y la calle Ciudadela) y puso como una de las condiciones que los terrenos donde se fueran a realizar las obras fueran enajenados (vendidos a la empresa). El gobierno aprobó esa iniciativa pero para enajenar terrenos públicos es necesaria la aprobación del Parlamento por lo que se remitió un proyecto de ley a ese cuerpo.

En diciembre de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto con el respaldo del Frente Amplio y del Partido Nacional. El Partido Colorado y el Partido Independiente votaron en contra. En la discusión parlamentaria se le agregó al texto un artículo que establece que la enajenación de los predios se concretará una vez que las obras estén terminadas. En este tipo de procesos, una vez que el gobierno tiene las habilitaciones correspondientes, se realiza un llamado a licitación en el que la empresa que presentó la idea corre con ventaja.

Cuando la iniciativa proviene de un privado, al proyecto solo se le pueden realizar modificaciones menores por lo que la discusión pasa por si es aprobada o rechazada la idea de Buquebus, aunque ni siquiera existe un proyecto concreto. Todos los estudios –ambientales, sobre el tránsito, diseño, arquitectura, ingeniería, etc.- iban a ser realizados una vez que el Parlamento aprobara la iniciativa, según explicó López Mena.

Los estudios tienen un costo alto y para la empresa “no tiene sentido” realizarlos si no está aprobada la enajenación. "Hacer trabajar a Foster and Partners (el estudio de arquitectos contratado por el empresario) cuesta muy caro y lo vamos a hacer cuando se adjudique la obra. Tampoco hay que hacerse ilusiones sobre algo que no es tuyo”, dijo el empresario.

Pero a pesar de que el proyecto tuvo un amplio respaldo en la Cámara de Senadores va rumbo a naufragar en la Cámara de Diputados. La Mesa Política de Montevideo del Frente Amplio rechazó este lunes la enajenación de los predios del dique Mauá y encomendó el tema a la Mesa Política Nacional. El organismo departamental no puede mandatar a la bancada de legisladores pero en ese órgano están representados muchos sectores que también están en el Parlamento. El único sector que votó en contra de la resolución emitida fue el Nuevo Espacio, según dijeron a El Observador participantes del encuentro.

Los sectores que votaron en contra de la enajenación en la Departamental de Montevideo fueron el MPP, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista, Partido Comunista, Partido Socialista, Casa Grande, la Vertiente Artiguista y la Lista 711. El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) también se pronunció en contra aunque no tiene voto en ese organismo pero sí representación en Diputados.

En la Cámara de Senadores el MPP había sido uno de los principales defensores de la iniciativa. En agosto de 2016, la primera vez que se trató el tema en el plenario del Senado, la entonces senadora Lucía Topolansky fue la miembro informante por el oficialismo. “Esto ayudaría a reorganizar la zona. Le daría un paseo nuevo a los montevideanos y la zona quedaría realmente con un valor inmobiliario paisajístico distinto al actual”, dijo la senadora durante la discusión. En ese entonces, la oposición pidió que el proyecto volviera a comisión y el oficialismo accedió. Cuando el proyecto retornó al plenario, y finalmente fue aprobado, el senador del MPP Ruben Martínez Huelmo fue el encargado de defenderlo porque Topolansky ya era vicepresidenta.

Para López Mena estas idas y vueltas no son novedad y manifestó su decepción a raíz de las dificultades que se ha encontrado en Uruguay para desarrollar sus proyectos. “En Colonia hace 25 años compramos una manzana en una subasta pública y nunca me dejaron hacer nada”, dijo. Y agregó: "Es difícil Uruguay. En Uruguay hacen esfuerzos para ser pobres".

Sobre la posibilidad de cambiar la enajenación por una concesión, tal como plantearon algunos sectores oficialistas, dijo que dejaría de “tener interés” porque es “mucha inversión”. “No sé por qué el Estado quiere ser dueño, todo de lo que es dueño el Estado después tiene que llamar al privado para que lo recicle”, apuntó el empresario quien puso el ejemplo del Hotel Argentino en Piriápolis. "El Hotel Argentino se cae a pedazos porque el Estado es dueño", dijo. De hecho, el empresario reconoció que en su momento le hubiera interesado invertir en ese proyecto si el hotel se hubiera puesto a la venta. Como resulta evidente a López Mena no le interesa ser socio del Estado y por eso rechaza la idea de una concesión.

Al mismo tiempo que presenta este proyecto, el empresario está construyendo una nueva terminal en Buenos Aires que le implica una inversión de US$ 50 millones y adquirió un nuevo barco de última generación. “Si se concreta la terminal de Montevideo no va a haber un complejo tan importante en el mundo para transportarse por agua. Podemos triplicar o cuadruplicar el turismo en Uruguay”, agregó. El empresario dijo que el 50% de los 4 millones de turistas que llegaron al país en 2017 arribaron por Buquebus.

Tanto López Mena como el arquitecto dejaron claro que, en caso de que sean los adjudicatarios del proyecto, se realizará un trabajo con los vecinos para conocer sus demandas. Este martes la bancada de Diputados del oficialismo recibió a los vecinos de la zona para escuchar sus reclamos. Entre ellos hay quienes están a favor del proyecto y otros que han realizado marchas en su contra.

Eiffel para una "cueva de ratas"

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se mostró molesto por la decisión de la Mesa Política de Montevideo y aseguró que existen contradicciones en los argumentos que manejan algunos sectores sobre el proyecto. “Hablan del valor patrimonial y lo que hay ahí es una cueva de ratas”, dijo a El Observador.

El ministro recordó que el proyecto es de interés para su cartera pero también para la Intendencia de Montevideo, para la Comisión de Patrimonio y para la Administración Nacional de Puertos. De todas formas, aclaró que se trata de una idea y no de un proyecto en concreto porque eso sería el siguiente paso.

López Mena defiende que la obra de Foster and Partners habrá de mejorar es parte de la ciudad de forma sensible. De hecho, rechazó que la nueva terminal fuera a tener un impacto negativo sobre la rambla de Montevideo. "Contratamos al estudio número uno del mundo para el proyecto de Montevideo. Al que ha hecho las cosas más espectaculares del mundo. ¿Y por qué lo contratamos? Para que nadie discuta. Yo quiero hacer algo espectacular; que sea un ícono, algo que impacte y que ponga a Uruguay en primer plano en el mundo", dijo el dueño de Buquebus.

López Mena se ve a sí mismo como esa clase de empresarios "sensibles" que "se adelantan y quieren construir cosas hermosas". "Yo siempre cito el caso de algunos personajes en la historia. Yo no soy ningún personaje. Pero Eiffel cuando construyó la torre fue criticado, casi lo echan y deja de ser ingeniero", ejemplificó.

Producción: Diego Cayota