López sobre Gargano: "Si estaba enojado está bien, con razón"

Diego López no habló en el Parque Artigas de Las Piedras tras el empate 3-3 contra Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Sí lo hizo horas después en Los Aromos ratificándose así su continuidad en el cargo ya que entre las preguntas que le hicieron llegó a responder: "Soy consciente que la distancia es mayor aún pero hemos estado con este mismo grupo en situaciones similares y las hemos sacado adelante y estoy confiado que eso puede volver a suceder".

El entrenador analizó el partido ante Racing y remarcó que los fallos defensivos le impidieron lograr el triunfo: "El partido no fue bueno defensivamente, sobre todo en el segundo tiempo donde estábamos con un hombre de más. No defendimos bien y por eso tuvimos ese resultado que es malo para nosotros. Generamos chances de gol, sobre todo en el segundo tiempo, pero necesitábamos la victoria y no se dio. Hay que estar fuertes y equilibrados en los momentos difíciles".

"Racing y un equipo con 10 lo que quiere es una falta o un córner. El córner del segundo gol era evitable, esas cosas hay que manejarlas mejor, tenemos que marcar dentro del área; eso pasa por la atención, por la viveza, nos está faltando porque un equipo con 10 no te puede hacer goles. Nos faltó la fase de defender mejor como equipo", afirmó.

El jugador que falló al conceder el córner del segundo gol fue Enzo Martínez. También perdió la referencia del área con Nicolás Sosa. Además, en el primer tanto, erró en el cálculo en un envío largo y anunciado. Sin dudas que jugó su peor partido desde que fue ascendido al primer equipo.

"Los equipos que vienen en esta situación como Racing te van a jugar cada pelota dejando la vida, te van a correr todas las pelotas. Por eso tenemos que estar mayormente concentrados, sobre todo en las pelotas quietas, hay que poner más atención ahí y mejorar. La parte positiva fue que hicimos tres goles, las chances estuvieron, lo negativo fue lo defensivo", analizó el DT.

Leonardo Carreño

Consultado sobre la molestia que le generó a Walter Gargano ser sustituido para la recta final del partido, López respondió: "Está bien, después yo la verdad desde el punto donde estaba no lo vi, pero fue un cambio normal: un atacante por un mediocampista. Si estaba enojado está bien, con razón".