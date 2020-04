Los datos del confinamiento según los iPhones de los uruguayos

Los usuarios uruguayos de iPhone disminuyeron sus caminatas un 86% debido a la cuarentena, según datos de movilidad divulgados este martes por Apple.

Si bien en Uruguay no se ha declarado la cuarentena obligatoria, se observa que en el últiom mes hubo un drástico descenso del movimiento de sus usuarios, tal como lo había reportado Google en un informe similar divulgado la semana pasada.

El gráfico muestra, además, una disminución de un 75% de la movilidad en vehículos.

Esta información se desprende de un análisis basado en la aplicación Mapas, propiedad de la firma, que recoge los datos de tránsito a pie y en transporte privado de sus usuarios. En algunos países también recoge información sobre el movimiento en transporte público, pero este ítem no está disponible en Uruguay ya que Apple no cuenta con información de antemano sobre los ómnibus que circulan por las ciudades uruguayas.

Según la empresa, estos datos tienen el objetivo de ayudar a gobiernos y autoridades a atajar el impacto del coronavirus covid-19 y por ello han puesto a disposición esta herramienta que es accesible para todo público.

¿Información privada?

Apple indica que la información que recopila no individualiza el movimiento de los usuarios, por lo que no divulga la identidad de ellos a la hora de dar esta información. "Los datos recogidos por Mapas, así como las palabras buscadas, las rutas de navegación y la información del tráfico, se asocian a identificadores aleatorios que se resetean de forma continua, así que Mapas no conserva un perfil de los movimientos y las búsquedas del usuario. Esto permite a Mapas ofrecer una experiencia fantástica al tiempo que protege la privacidad del usuario", indicó Apple.

Jorge Morell Rodríguez, abogado especializado en derecho informático, dijo a Cromo que puede divulgar esta información si "el dato es en realidad anónimo". "En ese caso ya no es dato personal (...) Es muy parecido a lo que hace Google con sus informes de movilidad estos días. Por tanto, si el dato es anónimo y no se puede reidentificar, no debería haber problema", indica.