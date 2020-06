Los deberes y la vuelta a clases durante la emergencia sanitaria

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En el episodio siete "Los deberes y la vuelta a clases" los niños expresaron sus opiniones sobre hacer las tareas domiciliarias en casa. En cuanto a esto, la mayoría sugirió que se les mandaron muchos deberes y esto los obligó a pasarse horas frente a la computadora. Asimismo, indicaron que no les parecía adecuado dedicarle tantas horas del día a los trabajos.

Por otro lado, con el regreso a clases hubo casi un consenso general: la mayoría deseó regresar para ver a sus compañeros, maestros y estar en el aula. "Me dio miedo no verlos más y que se cancelen las escuelas pero a la vez, cuando empezaron las clases, me puse muy feliz porque no se cumplió eso" confesó Valentín, de Canelones, y a continuación agregó: "Me puse muy feliz porque volví a ver a mis compañeros que hace mucho tiempo no los veía. Sentí una explosión de emociones y me sentí super feliz porque después de lo malo, viene lo bueno como un arcoíris". Sin embargo, para Justo, también de Canelones, no fue tan positivo el regreso: "Yo la estoy pasando bien. Estoy disfrutando de pasar un tiempo solo (...) el colegio me agobia un poco: mismo horarios, mismas clases, mismas personas" comentó.

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.