Los días de cuarentena en el barrio

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En un nuevo capítulo de Charlando bajito denominado "La cuarentena en el barrio", los niños y adolescentes explicaron qué pasó con las zonas donde vivían cuando el coronavirus llegó al Uruguay. Asimismo, indicaron que disminuyó la cantidad de vehículos que circulaban por las calles al igual que las personas. "Cambió bastante porque antes pasaban muchos autos y ahora no pasa casi ninguno" admitió Arianne, de Artigas. Por otro lado, Vicente, de Tacuarembó, confesó que sigue asustado. "Hace poquitos días salimos un rato pero yo me quedé adentro del auto porque estaba muy asustado. No quería salir pero cuando salí fue como '¿Ay que está pasando que no hay nadie?' siempre veía gente cuando yo salía. Habían muchos cambios y me asusté mucho".

"Habían personas que no respetaban al coronavirus porque pasé al lado del parque y decía que no se podía jugar al basketball y habían unos que estaban jugando" explicó Sandino, de Montevideo. Por su parte, Manuel, de Montevideo, dijo "perdí la libertad de ir la las placitas".

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.