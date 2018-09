Los enredos de Valdez según la abogada de Alcántara

Silvia Etchebarne, abogada de Walter Alcántara, arremetió contra Wilmar Valdez, al sostener que el expresidente de la AUF brindó tres versiones sobre su salida de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que, según lo expuesto por Edgar Welker, ahora “volvería a cambiar la versión”.

Etchebarne brindó detalles de cada declaración de Valdez en diálogo con el programa 100% Deportes de Sport 890.

“En Punto Penal esgrime razones. El 1º de agosto plantea las mismas razones, es más, explica que no se bajó por los audios, que no fueron determinantes, que ayudaron un poquito, que no tenía la mayoría de asamblea (para ser presidente de la AUF), se lo cuenta a la fiscal. El 8 de agosto presenta denuncia contra Alcántara por extorsión diciendo lo contrario, que los audios fueron determinantes. Y ahora con Welker dice otra cosa. Lo más desconcertante es la actitud de Valdez. Es impredecible lo que va a decir ahora. Hoy, a la luz de los hechos y lo dicho por Welker, volvería a cambiar la versión”, expresó la abogada de Alcántara.

Welker reveló en Sport 890 que Valdez le dijo que fue presionado y que los reportajes con el periodista y un mensaje de texto fueron acordados para que los audios no se conocieran.

El exneutral agregó: “Acá hay un periodista involucrado que le hizo dos reportajes anteriores a mostrarle los audios, reportajes que en aquel momento Valdez me dijo ‘que bien me trató este periodista’. Él (Valdez) sostiene que él (Julio Ríos) ya estaba en poder de esos audios y le estaban haciendo una cama y así fue, el día que lo citaron a la casa de ese periodista (Ríos) le dijeron: ‘mirá acá tengo una bomba atómica, ¿qué hacemos con esto?’ Escuchó parte de uno o dos y dijo no me hagan escuchar más. Le dijeron que tenían 20 a 10 (audios) más y él mismo me dijo que ‘shockeado, empecé a tomar decisiones que no fueron las mejores, entre ellas acordé hacer dos entrevistas posteriores, una en una canal de televisión donde está el periodista, y al lunes siguiente en su programa deportivo. Fueron reportajes acordados y fijate si estaría en estado de shock que ni negocié que me entregaran los audios’, expresó Welker que le contó Valdez.