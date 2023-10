De qué equipos de fútbol son Milei, Massa y Bullrich

Los candidatos a presidente tienen un vínculo y un lado futbolero ya que todos simpatizan por diversos equipos del fútbol argentino. El caso de Javier Milei es un caso más especial debido a que, además de ser aficionado, tuvo un pasado como jugador al formar parte de las inferiores de Chacarita y San Lorenzo, desempañandose como arquero.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza fue un arquero destacado en las Divisiones Inferiores de Chacarita Juniors y San Lorenzo en su juventud por la década del '80. No obstante, era hincha de Boca Juniors pero hace poco tiempo manifestó que dejó de serlo: "Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas. Por ejemplo, la contratación de Riquelme por parte de Angelici, cuando estaba claro que no iba a funcionar y no funcionó. Otro tema fue la final de Madrid, donde hinché por Boca. En realidad, no es que hinché, sino que estaba viendo el partido, pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, quise que ganara River. En mi opinión, fue un pésimo jugador de fútbol, una de las mentiras más grandes y ahí me volví anti Boca".

Milei de arquero.

El caso de Sergio Massa es particular. Desde muy jóven, sus compañeros del colegio secundario lo recuerdan como hincha de San Lorenzo, aunque en la actualidad ostenta una pasión muy fuerte por Tigre que nació en los años ‘90, cuando conoció a la familia de quien es su esposa, Malena Galmarini.

Massa hincha de Tigre.

Por el lado de Patricia Bullrich, es reconocida hincha fanática de Independiente hasta el punto en el que, tiempo atrás, se viralizó un video de ella junto con Néstor Grindetti, su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, coreando una canción de la hinchada de El Rojo. "Nuestros primos Pueyrredón, César y sus hermanos, que luego formaron el grupo Banana, de chicos nos fueron haciendo a todos de Independiente. Mi padre estaba desesperado, pero ya había tomado esa decisión", explicó la candidata de Juntos por el Cambio hace unos días.

Bullrich hincha de Independiente.

Juan Schiaretti, pese a ser de una de las provincias más futboleras como lo es Córdoba, no simpatiza por ningún equipo importante de allí como Talleres o Belgrano, sino que es hincha de Racing, del barrio Nueva Italia, cuadro que el año pasado logró el ascenso del Torneo Federal a la Primera Nacional.

Schiaretti y su pasión por Racing de Córdoba.

La lista la cierra Myriam Bregman, quién reconoció que es hincha de Estudiantes de La Plata y seguidora del fútbol: "Cuando era chica, en las ciudades del Interior de la provincia de Buenos Aires, estaba como instalado que había que ser de Boca o River, a lo sumo podías conocer a alguien de San Lorenzo, Racing o Independiente. En la adolescencia, me di cuenta que eso no era necesario, y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Por supuesto, que, al ser más grande, lo hice en forma consciente. Por suerte, eso ahora ya no sucede, porque hay clubes como Sarmiento de Junín u otros, que empiezan a tener su influencia y eso está muy bueno".