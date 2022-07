Suárez a Nacional más cerca: Fuentes reveló la emoción de los hijos del salteño sobre los videos dedicados a su padre

El presidente de Nacional, José Fuentes, volvió a referirse a la reunión que mantuvo este miércoles con Luis Suárez en Madrid, tras el vuelo exprés que realizó este martes.

En diálogo con Federico Buysán en Madrid para Telemundo, Fuentes volvió a repetir que el salteño está "más cerca" de arreglar su vinculación con los tricolores y reveló "la importancia de la hinchada en este proceso". "Algo que me dijo que le tocó y lo movió fueron todas las muestras de afecto que recibió". Y pidió: "A la hinchada, por dos o tres días más sigan en ese camino haciéndole sentir todo el afecto".

Fuentes puntualizó que la familia "era muy importante" para tomar una decisión de su futuro deportivo. "Su familia quería verlo feliz, y ser feliz le significaba jugar. Hoy decididamente me dijo que la familia quería ir a Uruguay", agregó. De hecho, durante el encuentro Fuentes le mostró una imagen de una camioneta de repartos que tenía el hashtag #SuarezANacional. "Esas cosas que gritan con ese ingenio es lo que de alguna manera le han ido modificando su postura", dijo.

El mandamás tricolor contó que llevó una camiseta a Madrid, pero se olvidó de llevársela a la casa donde Suárez estaba entre cajas, preparando la mudanza que concretará este jueves rumbo a Barcelona en un vuelo privado, informó Telemundo.

Durante la charla que mantuvo el presidente tricolor, Suárez le contó que sus hijos se emocionaron con los videos que fueron confeccionando los hinchas con el hashtag #SuarezANacional. "Los hijos lagrimearon viendo los videos que mostraban a Luis cuando era chiquito. Realmente emotivo", dijo.

Sobre otros equipos que han mostrado interés en el goleador uruguayo, Fuentes agregó: "Ha desechado muy buenas ofertas y que estaba necesitando competir. Y él sabe que en Nacional va a competir. Estoy contento porque de todas las conversaciones siento que estamos más cerca, siento que los obstáculos se empiezan a derribar".

Volvió a repetir que Suárez no vendrá a Nacional por dinero. "Primero, porque Nacional no le puede pagar lo que vale. Y segundo que si viene a Nacional viene por amor. Él siente que está a pleno, y no quiere venir a retirarse a Nacional. Quiere venir pleno. Y le explicaba que este es el momento en el que está a pleno", dijo.

Fuentes contó que Suárez le preguntó del plantel, del entrenador Pablo Repetto y también del vínculo que tiene con el capitán del equipo. "Tiene una relación cercana con el Chino Rochet. Me preguntó por (el kinesiólogo Daniel) Kalimares. Estuvimos hablando de (Alejandro) Garay, el técnico de séptima. Estuvimoo hablando de lo que significó Walter Ferreira", dijo.