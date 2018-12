Los mejores regalos para los más chiquitos de la casa

Jumper E&M Skip Hop US$ 299

Cuenta con un contador de rebotes en la nube iluminada que realiza un seguimiento de los saltos; además incluye juguetes móviles con clip para personalizar el juego del bebé, asiento giratorio de 360 grados. Se pliega fácilmente para su almacenamiento.

Recomendado de 4 meses en adelante.

Gimnasio puesto de vegetales Skip Hop US$ 155

Estimula los sentidos del bebé y continúa enseñando a medida que crecen. Equipado con texturas y sonidos atractivos para que el niño explore. Cuando el pequeño crece los arcos removibles se convierten en una tabla de medir.

Recomendado de 0 meses en adelante.

Alfombra reversible Pequeña Ciudad Skip Hop US$ 194

Diseñada para duplicar las opciones, para un revestimiento de piso elegante y seguro para bebés, esta alfombra de juego reversible cambia de un patrón colorido y amigable para los niños a un patrón elegante que combina con la decoración moderna de la casa. Totalmente libre de PVC, material espuma de fácil cuidado.

Recomendado de 0 meses en adelante.

Andador Safety 1st US$ 119

Incluye tres niveles de altura regulables, asiento acolchonado, desmontable y lavable. Bandeja interactiva con luces, sonidos y barra de actividades.

Recomendado de 6 a 18 meses.

Bouncer multi posición Skip Hop US$ 329

El bebé puede ir de nivel del piso, del sofá y en cualquier lugar. Un práctico botón le permite ajustar la altura exacta que necesita. Sea cual sea la altura, el bebé está seguro, cercano y totalmente apoyado. Cuenta con arnés de cinco puntos, vibración y sonido.

Recomendado de 0 a 6 meses.

Manta bolso de paseo Skip Hop US$ 79

Es de material impermeable, se convierte en bolso para fácil transporte y cuenta con un bolsillo térmico aislante que puede guardar comida y bebida. Medidas aproximadas: 1.5m x 1.5m.

Recomendada de 0 meses en adelante.

