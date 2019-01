Los pibes de Nacional dejaron su sello en Paysandú

Nacional empató 2-2 con Colón y luego perdió por penales la Copa Ciudad de Paysandú que estuvo en disputa en el partido amistoso que se jugó en el estadio Artigas de Paysandú. Los goles tricolores fueron marcados por Rodrigo Amaral de penal y Axel Müller, mientras que para el Sabalero marcaron Bernardi y Heredia. En la definición por penales, Leonardo Burián atajó los remates de Octavio Rivero y Marcos Angeleri.

Fue el segundo partido de pretemporada para el equipo que ahora dirige el argentino Eduardo Domínguez y lo destacable fue que jugaron 10 futbolistas surgidos en la "cantera inagotable" del club: Viña, Müller, Trasante, Oliva, González, Rodríguez, Neves, Amaral, Labandeira y Satriano.

Amaral fue el más destacado del tricolor y demostró que será de gran utilidad.

Nacional vuelve a jugar el lunes contra Peñarol a la hora 22 en el estadio Centenario.

Primer tiempo

Nacional presentó un renovado equipo, con el panameño Mejía en el arco, una línea de cuatro integrada por el exCerro Sant'Anna, Angeleri, Viña y Müller, en el mediocampo estuvieron el juvenil Trasante, Oliva y Agustín González quien jugó en Torque el año pasado, de enganche Amaral y arriba Labandeira y Rivero.

Así como hizo el martes contra River, Nacional presionó en todos los sectores del campo durante los primeros minutos. Pero no fue tan efectivo como en el encuentro anterior.

Para destacar durante ese lapso, las ganas y el fútbol de Amaral. El número 10 se encargó de las pelotas quietas y fue el que generó las principales jugadas de ataque. A él le cometieron el penal que transformó en gol a los 23 minutos con un tiro bajo que venció a Leonardo Burián.

Mejía tuvo una decidida salida afuera del área para cortar una entrada de Luis Rodríguez, pero después perdió una pelota en un tiro de esquina, tal vez producto del viento y la lluvia.

Dónde más sufrió fue por el costado de Sant'Anna, porque tampoco Trasante hizo buen pie por esa banda. Después cambió de costado con González.

Labandeira intentó algún desborde y Rivero no tuvo oportunidades dentro del área.

Segundo tiempo

El complemento empezó con una tapada formidable de Mejía tras un tiro libre de Bernardi, pero un rato después empató Bernardi aprovechando una mala resolución de la defensa tricolor. Luego, otro fallo atrás generó el tanto de Heredia y Colón se puso 2-1.

Sin embargo, los cambios que realizó Domínguez (la entrada de Neves, de Kevin Ramírez y de Santiago Rodríguez), más el juego de Amaral, agregaron velocidad y movilidad al ataque. Así, tras un pase bárbaro de Rodríguez, apareció Müller en el área y convirtió el empate con una dosis de suerte, ya que su remate rebotó en un defensor y dejó sin chance a Burián.

Cuando se jugaban los descuentos pudo ganarlo Nacional, pero Rivero falló una oportunidad increíble ante el golero después de que Ramírez lo dejara de cara al gol.

En la definición por penales Burián atajó los remates de Rivero y de Angeleri, mientras que Mejía detuvo el de Galván.

El partido le sirvió a Domínguez para seguir observando futbolistas de cara a la temporada y sin dudas, varios de los juveniles que actuaron este jueves en Paysandú, sumaron puntos con el entrenador.

NACIONAL 2 (3)

Luis Mejía

Agustín Sant'Anna

Marcos Angeleri

Matías Viña

Axel Müller

Agustín González

Christian Oliva

Joaquín Trasante

Rodrigo Amaral

Facundo Labandeira

Octavio Rivero

DT: Eduardo Domínguez

Cambios: 57' Gabriel Neves y Kevin Ramírez x Christian Oliva y Agustín González, 68' Santiago Rodríguez x Trasante, 72' Martín Satriano x Labandeira

COLÓN 2 (4)

Leonardo Burián

Alex Vigo

Jonatan Galván

Andrés Cadavid

Franco Quiroz

Franco Zuculini

Matías Fritzler

Christian Bernardi

Mateo Hernández

Leonardo Heredia

Luis Rodríguez

DT: Julio Comesaña

Cambios: 80' Nicolás Leguizamón x Heredia, 84' Marcelo Estigarribia x Hernández, 85' Tomás Chancalay x Rodríguez

Cancha: Estadio Artigas, Paysandú

Juez: Robert Ledesma (Paysandú)

GOLES: 23' Amaral (N) de penal, 55' Bernardi (C), 67' Heredia (C), 79' Müller (C)

Penales

Amaral, gol

Cadavid, gol

Ramírez, gol

Estigarribia, gol

Rivero, atajó Burián

Bernardi, gol

Santiago Rodríguez, gol

Galván, atajó Mejía

Angeleri, atajó Burián

Leguizamón, gol