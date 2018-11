Los pronósticos de Referí para el fin de semana

Sábado

Nacional y Peñarol se juegan muchísimo en este fin de semana y ambos lo harán con equipos plagados de suplentes teniendo en cuenta que apuestan todo a lo que sucederá la semana entrante por Copa Libertadores de América.

Nacional-Atenas

Nacional está en las puertas de dar la vuelta olímpica del Torneo Apertura la semana que viene. Incluso puede ser campeón este mismo domingo si se dan ciertos resultados. Por supuesto que para eso, lo primero que tiene que lograr es ganarle a Atenas de San Carlos que seguramente no será nada sencillo por más que se dispute en el Parque Central. El Cacique Medina, el entrenador tricolor, vuelve con su tónica de hacer un equipo alterno para darle descanso a la mayor parte de los futbolistas titulares que el martes se jugarán la ropa contra Santos en ese mismo escenario pero por la Copa Libertadores de América. Teniendo en cuenta el factor físico y anímico que arrastran algunos de sus futbolistas, Medina apuesta a un equipo muletto intregrado casi en su totalidad por futbolistas que son suplentes. Hasta ahora en lo que va del Apertura –salvo contra Progreso– siempre le dio resultado. Hay que ver qué le plantea Atenas con un plantel mucho menor, pero que lucha de mitad de la tabla hacia abajo.

ESTADIO: Parque Central.

ÁRBITRO: Ch. Ferreyra

HORA: 17:00

CANAL: VTV

PRECIOS: Tribuna Abdón Porte generales $ 270. Tribuna Codo $ 270. Tribuna Atilio García (numerada) $ 380. Tribuna Atilio García (sin numerar) $ 340. Tribuna José María Delgado (alta) $ 420. Tribuna José María Delgado (baja) $380. Tribuna Héctor Scarone $ 210.

EL PRONÓSTICO: Gana Nacional (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Juan José Díaz, Sebastián Amaya, Gustavo Martín), empate (Marcelo Decaux), gana Atenas (-)

Cerro-Wanderers

Wanderers recibe a Cerro en uno de los encuentros más equilibrados de lo que es la penúltima fecha del Torneo Apertura. Cualquiera de los dos ha sido bastante irregular en este campeonato y busca una victoria para quedar en la parte de arriba de la tabla.

ESTADIO: Parque Viera

ÁRBITRO: G. Tejera

HORA: 15:30

PRECIOS: Wanderers generales $ 300 en Redpagos, $ 250 en Redtickets y socios Gratis. Cerro: Redpagos y Redtickets $ 300 y socios $ 200. Menores de 12 años gratis.

EL PRONÓSTICO: Gana Wanderers (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Juan José Díaz, Gustavo Martín), empate (Marcelo Decaux y Sebastián Amaya), gana Cerro (-)

Fénix-Danubio

Danubio, uno de los terceros del Torneo Apertura y que se mantiene bien arriba, cruzará toda la ciudad para llegar a Capurro a enfrentar a Fénix en busca de tres puntos muy importantes de cara a la Tabla Anual y a la clasificación a las copas internacionales para el año que viene. Si bien los de la franja aún tienen cierta chance de lograr el título del Torneo Apertura, no solo no dependen de sí mismos, sino que deberían darse varios resultados para que eso se pudiera dar. Fénix lo espera en su cancha para intentar dar el zarpazo. Es que el conjunto albivioleta ha sido muy poco equilibrado en este torneo y su irregularidad fue su característica.

ESTADIO: Capurro

ÁRBITRO: P. Giménez

HORA: 15:30

PRECIOS: Fénix generales $ 300 y socios gratis; Danubio $ 300 y $ 200. Menores de 12 años ingresan gratis

EL PRONÓSTICO: Gana Fénix (-), empate (-), gana Danubio (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Marcelo Decaux, Juan José Díaz, Sebastián Amaya, Gustavo Martín)

Domingo

Progreso-Peñarol

El cansancio físico y anímico de varios futbolistas de Peñarol que jugaron tres encuentros en una semana, obligó al técnico carbonero, Leonardo Ramos, a rotar por primera vez al equipo de cara a un choque que no será nada sencillo como enfrentar a Progreso en la cancha de Bella Vista. El conjunto mirasol está urgido de sumar –ya que antes de comenzar esta fecha, está dos puntos por debajo del líder, Nacional–, y el rival ya le ganó en esa cancha justamente al puntero en el único resbalón que ha tenido. Además, el hecho de no jugar con sus principales futbolistas, puede hacer que el desempeño en la cancha de Peñarol no sea el más esperado. De esto se quiere aprovechar Progreso que pretende sumar otra vez de a tres ante un grande. El equipo de Ramos tiene la cabeza también en lo que será el compromiso del próximo miércoles contra Atlético Tucumán en el norte argentino por la Copa Libertadores de América en el que se juegan muchísimo de su futuro. Eso le puede jugar en contra en el Torneo Apertura.

ESTADIO: Parque Nasazzi.

ÁRBITRO: J. Fuentes

HORA: 15:30

CANAL: VTV

PRECIOS: Progreso generales $ 250, socios $ 150 y Peñarol $ 500. Venta previa en Redpagos y Redtickets.

EL PRONÓSTICO: Gana Progreso (-), empate (Pablo Benítez, Juan José Díaz), gana Peñarol (Luis Eduardo Inzaurralde, Marcelo Decaux, Sebastián Amaya, Gustavo Martín)



River Plate-Liverpool

River Plate no ha tenido el campeonato que en un principio quería, por más que se le han dado los últimos resultados que lo hicieron crecer en la tabla. Enfrente estará Liverpool que juega muy bien con el fútbol que le adosa Paulo Pezzolano su técnico. Es un compromiso parejo, aunque River quiere seguir sumando de a tres.

ESTADIO: Parque Saroldi

ÁRBITRO: A. Matonte

HORA: 15:30

PRECIOS: platea (River Plate) generales $ 300, damas $ 150 y socios gratis. Tribuna (Liverpool) $ 350 y gratis.

EL PRONÓSTICO: Gana River Plate (Marcelo Decaux, Sebastián Amaya), empate (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez), gana Liverpool (-)



Rampla Juniors-Torque

Rampla Juniors busca su primera victoria en la cancha desde hace mucho tiempo, pero se le sigue negando. La única vez que se llevó tres puntos fue ante El Tanque, como sucede con todos. Torque, en tanto, mejoró algo su rendimiento, pero después de vencer a Peñarol, se vino abajo.

ESTADIO: Olímpico

ÁRBITRO: F. Falce

HORA: 15:30

PRECIOS: Rampla Juniors generales $ 100 y socios gratis y Torque $ 300 y $ 200.

EL PRONÓSTICO: Gana Rampla Juniors (Luis Eduardo Inzaurralde, Juan José Díaz, Gustavo Martín), empate (Pablo Benítez, Marcelo Decaux), gana Torque (Sebastián Amaya)

Lunes

Defensor Sporting-Boston River

Con el desgaste típico de jugar a dos frentes y de haber vuelto cerca del fin de semana desde Venezuela en donde perdió con Monagas –que logró su primer triunfo en la historia de la Copa Libertadores–, Defensor Sporting, ya casi eliminado del máximo torneo continental de clubes, jugará en su cancha contra Boston River que viene de vencer en un partidazo a Progreso 3-2, luego de ir en ventaja 2-0 y de que se lo hayan empatado. Es muy factible que Eduardo Acevedo realice variantes por el cansancio que pueden experimentar algunos futbolistas ante un rival que en este campeonato dio mucho menos de lo que fue en el pasado. De todas maneras, el violeta está obligado a conseguir las tres unidades para mantenerse allí arriba. Incluso tiene una muy pequeña chance de ganar el título, aunque depende de muchos resultados.

ESTADIO: Franzini

ÁRBITRO: D. Fedorczuk

HORA: 19:15

PRECIOS: Platea Punta Carretas (Defensor Sporting) generales $ 250 y socios gratis y Tribuna Ghierra (Boston River) $ 350 y $ 250

EL PRONÓSTICO: Gana Defensor (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Juan José Díaz, Gustavo Martín), empate (Marcelo Decaux, Sebastián Amaya), gana Boston River ()