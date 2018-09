Los pronósticos de Referí para el fin de semana

Sábado

Nacional-Wanderers

Nacional no puede darse el lujo de dejar más unidades por el camino en la tarde del sábado cuando reciba a Wanderers en uno de los grandes encuentros de esta novena fecha del Torneo Clausura. El conjunto tricolor viene de dejar dos unidades la semana pasada en su visita a River Palte cuando empató 0-0 en el Parque Saroldi. Más allá de que marró varias situaciones de gol, el tricolor no pudo con su rival de turno y quedó a tres unidades del líder del campeonato, su tradicional rival que a su vez, se le acercó a solo dos unidades en la Tabla Anual. En esta jornada de sábado, Nacional será locatario ante uno de los animadores de este campeonato que viene de dejar dos unidades muy importantes el pasado sábado en su casa del Parque Viera –en un encuentro que sirvió para la inauguración oficial de la inauguración de dicho escenario– ante Fénix, el último del certamen. Y eso es una de las cosas que tiene este campeonato: cuenta con muchas irregularidades entre los propios equipos y varias veces se dan resultados inesperados. Wanderers es un equipo que normalmente se para muy bien en la cancha y para este compromiso tendrá el retorno a la zaga de Damián Macaluso, el experimentado zaguero que cometió un error importante en el partido contra Peñarol que costó el primer gol del rival. Su técnico, Eduardo Espinel, sabe plantear muy bien los compromisos y en ese contexto, sabe que tiene menos plantel que su colega, Alexander Medina, pero pretende mantenerse en las primeras posiciones. Para ello, deberá ir en busca de puntos al Gran Parque Central en donde lo esperará Nacional con alguna variante en la mitad de la cancha. Medina no lo confirmó, pero es factible que coloque a Luis Aguiar de entrada.

ESTADIO: Gran Parque Central

ÁRBITRO: A. Matonte HORA: 18:30

CANAL: VTV

Entradas: Nacional: Tribuna Héctor Scarone $ 210 y gratis, Tribuna Abdón Porte $ 270 y gratis, Codo $ 270 y gratis, Tribuna Atilio García sin numerar $ 380 y gratis, Tribuna Atilio García numerada $ 380 y gratis, Tribuna José María Delgado Baja $ 380 y gratis, Tribuna José María Delgado Alta $ 420 y gratis y Wanderers Tribuna Héctor Scarone puerta 7 $ 300. Venta previa para socios en los locales de Redpagos y a través de TickAntel.

El pronóstico: Gana Nacional (Pablo Benítez, Marcelo Decaux, Sebastián Amaya), gana Wanderers (-), empate (Marcos Lacaze).

Torque-Boston River

Torque y Boston River necesitan imperiosamente sumar, uno por el descenso y el otro para salir de un mal Clausura.

ESTADIO: Estadio Centenario

ÁRBITRO: G. Tejera

HORA: 15.30

Entradas: Tribuna América sector Ámsterdam (Ámsterdam) generales $ 250 y socios $ 150 y Tribuna América sector Colombes(B. River) $250.

El pronóstico: Gana Torque (Pablo Benítez, Marcelo Decaux, Sebastián Amaya), gana Boston River (-), empate (Marcos Lacaze).

Domingo

Danubio-Peñarol

El partidazo muy esperado de esta novena fecha del Clausura es el que protagonizarán el domingo Danubio y Peñarol en Jardines del Hipódromo. Por un lado el local, que si bien ha sido bastante irregular jugando en su cancha, siempre complica a cualquiera. Por el otro, llega el líder del campeonato, Peñarol, luego de seis victorias al hilo y, además, el único invicto. El conjunto que dirige Diego López no ha jugado de forma formidable sus encuentros, pero, no obstante, ha conseguido ganar y pegar en los momentos más difíciles de sus encuentros para conseguir victorias trascendentes. Este partido se puede tomar como uno de esos en los que a priori no existen favoritos porque Danubio en su casa tratará de hacerse fuerte. La estadística reciente no lo ayuda, ya que de las últimas seis visitas, el conjunto mirasol solo cayó en una, llevándose tres victorias y dos derrotas. De todas formas, el conjunto de la Curva de Maroñas llega en la quinta ubicación compartida de este Torneo Clausura junto con Defensor Sporting luego de igualar 0-0 el pasado fin de semana contra Boston River, uno de los equipos que busca despegar y que no ha repetido actuaciones anteriores como las del Apertura y el Intermedio. El equipo de Pablo Peirano cuenta con futbolistas de muy buen pie de mitad de cancha hacia adelante como Carlos Grossmüller, Leandro Sosa y Pablo Ceppelini. Por su parte, el conjunto mirasol tendrá el retorno luego de su suspensión de Lucas Viatri, el delantero argentino que tan bien se entiende con el goleador del torneo, el Toro Fernández quien está en racha y lleva siete goles. Sin dudas, será el partido del fin de semana.

ESTADIO: Jardines del Hipódromo

ÁRBITRO: J. Bentancor

HORA: 15:30

CANAL: VTV

Entradas: Talud (Danubio) generales $ 150 y Tribuna $ 300 y socios gratis y Talud (Peñarol) $ 300 y Tribuna $ 400; menores hasta 5 años acompañados por un mayor ingresan gratis. Venta previa en Redpagos hasta el sábado y en Redtickets con plazo a la hora del partido.

Eel pronóstico: Gana Danubio (Sebastián Amaya), gana Peñarol (-), empate (Pablo Benítez, Marcelo Decaux, Marcos Lacaze).

Atenas-Boston River

Atenas necesita mejorar en el torneo para seguir zafando del descenso. Cerro quiere trepar en las posiciones.

ESTADIO: Domingo Burgueño

ÁRBITRO: J. Fuentes

HORA: 15:30

entradas: Platea generales (Atenas) $ 250 y socios $ 150 y Tribuna Oeste (Cerro) $ 300.

El pronóstico: Gana Atenas (Pablo Benítez), gana Cerro (Marcelo Decaux, Sebastián Amaya, Marcos Lacaze), empate (-).

Progreso-River Plate

Progreso llega golpeado ante un nuevo River con Jorge Giordano como flamante DT que viene invicto. Se espera un buen encuentro.

ESTADIO: Parque Paladino

ÁRBITRO: A. García

HORA: 15:30

Entradas: Tribuna generales (Progreso) $ 200 y socios $ 100 y platea (River Plate) $ 350 y $ 200

El pronóstico: Gana Progreso (-), gana River Plate (Pablo Benítez, Marcelo Decaux, Sebastián Amaya, Marcos Lacaze), empate (-).

Progreso-Liverpool

Fénix va último y lleva varios partidos sin ganar; enfrente, Liverpool quiere seguir ganando y sacando ventajas.

ESTADIO: Parque Capurro

ÁRBITRO: O. Rojas

HORA: 15:30

Entradas: Platea generales (Fénix) $ 300 y socios gratis y tribuna (Liverpool) $ 350 y $ 200

El pronóstico: Gana Fénix (Marcelo Decaux,), gana Liverpool (Sebastián Amaya, Marcos Lacaze), empate (Pablo Benítez).

Defensor Sporting-Racing

Defensor Sporting ha tenido problemas en sus últimos compromisos para poder sumar como está acostumbrado. Enfrente estará Racing que pelea por no descender con Juan Tejera –ex DT violeta– que ha logrado una victoria trascendente en la última fecha contra Progreso para comenzar a creer.

ESTADIO: Parque Franzini

ÁRBITRO: P. Giménez

HORA: 18:30

TV: VTV

Entradas: Tribuna Punta Carretas (Defensor Sporting) generales $ 250 y socios gratis y Tribuna Ghierra (Racing) $ 350 y $ 250

El pronóstico: Gana Defensor Sporting (Pablo Benítez, Sebastián Amaya, Marcos Lacaze), gana Racing (-), empate (Marcelo Decaux).