Los usuarios que quedan afuera del sistema de alertas de exposición Coronavirus UY

Luego de un mes de que el sistema de alertas de exposición no emitiera notificaciones a los usuarios, el gobierno informó que se "dispararon" las notificaciones el miércoles pasado. Esto significó que algunos infectados de covid-19 autorizaron en la app a reportar a los contactos con los que el "corona-positivo" estuvo a menos de cinco metros y por más de cinco minutos.

Esto es posible siempre y cuando ambas partes tengan descargada la aplicación, hayan aceptado habilitar esta nueva tecnología elaborada por Apple y Google y tengan el bluetooth activado. Según cifras de las autoridades, son 421 mil usuarios que descargaron la app y 139 mil los que tienen habilitada las alertas de exposición, según las últimas cifras disponibles divulgadas esta semana.

El gobierno no ha hecho un estudio causal de por qué recién luego de un mes se empezaron a activar las alertas. Los motivos pueden ser varios. Uno es por la falta de conocimiento sobre la herramienta, otro por falta de voluntad para hacerlo y un tercero obedece a, más allá de tener voluntad de tener la tecnología, los dispositivos de los usuarios no soportan las exigencias técnicas.¿Cuántos quedan afuera?

Si bien no hay cifras oficiales que indiquen cuántos quedan afuera, hay herramientas que permiten saber con relativa certeza cuántos usuarios pueden quedar afuera.

El caso de los iPhone

Los usuarios de Apple son el 31% del total de los usuarios que tienen la aplicación Coronavirus UY.

Quienes tienen el iPhone 6 (o modelos anteriores como iPhone 5S) no pueden utilizar esta herramienta. Si desean seguir con esta marca, deben comprar un nuevo smartphone que soporte esta tecnología (iPhone 6S en adelante). El iPhone 6 es uno de los teléfonos más vendidos de la historia y en Uruguay aún lo tienen muchos usuarios. De hecho, este portal recibió mensajes de quienes aseguraban tener este dispositivo y no poder utilizar esta herramienta.

Otros, si bien tienen el modelo adecuado, no lograron descargar el sistema operativo 13.5, que es el que integra la tecnología de alertas de covid-19 en la app uruguaya. La herramienta Statcounter, que recoge datos de los dispositivos de los usuarios gracias sus más de 2 millones de sitios web, señala que solo el 37.15% de los usuarios uruguayos que tienen un celular o una tableta de Apple posee este sistema operativo. El resto tiene versiones más antiguas de iOS.

La particularidad de esta versión del sistema operativo es que fue lanzado este año por lo que de por sí exige un aparato más moderno para poder soportarlo.

Los motivos por los cuales pueden no haber actualizado el sistema operativo pueden ser varios. Uno es por desconocimiento que tenían que hacerlo para tener mejores funciones y seguridad. Otra razón podría ser que cuentan con un smartphone de bajo almacenamiento (de 16 GB, por ejemplo), que es el más barato del modelo que hayan adquirido. Esto puede significar que un usuario que tenga demasiadas fotos y aplicaciones se vea obligado a eliminar algo y así poder liberar espacio para descargar este sistema operativo.

El caso de Android

Los usuarios Android, el 69% de quienes tienen la app, deben usar el sistema operativo 6.0 en adelante para habilitar las alertas. Quienes tengan la versión anterior no podrán implementarlo. Las cifras de Statcounter indican que el 83% de los uruguayos que tienen este tipo de teléfonos poseen versiones admiten el sistema de alertas. El 12% tiene sistemas operativos más antiguos y el 5% restante se desconoce.

Los teléfonos que no soportan este sistema operativo son la gama Galaxy S4 para abajo (que empezó a comercializarse en el mundo en 2013) y los tres primeros teléfonos de la serie Mate de Huawei (Mate, Mate 2 4G y Mate 7).

Puede suceder que alguno más moderno tenga dificultad para que funcionen sistemas operativos más modernos de Android, pero en general admiten la versión más básica para que funcionen las alertas de exposición, que es Android 6.0