Luciano Castro recordó sufrir situaciones de acoso y el conflicto en Paraguay: "Lamentablemente es costumbre"

Luciano Castro, en una entrevista reciente con el móvil de Intrusos (América), retomó la temática de la cosificación y sorprendió al compartir vivencias de acoso que experimenta en la calle. Durante la conversación sobre la temporada teatral, se abordó el episodio en la televisión paraguaya donde la conductora Dora Ceria lo tocó en vivo.

En lugar de eludir la pregunta, el actor expresó su sorpresa por la repercusión del incidente: "Me llamó Pía (Shaw) y Maite (Peñoñori) y ahí me enteré de todo. Porque fue tan buena la nota y lo tomaron tan bien las chicas que después empecé a buscar por qué había trascendido tanto porque, en definitiva, no dije nada que no fuera cierto".

Ante la observación de Guido Záffora sobre la persistencia de estas situaciones, Castro reafirmó: "Esto va más allá y por eso mi chiste cuasi real. A mí me agarran la verg..., me tocan el cul..., las tet..., me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite".

El sincericidio desconcertó a todos en el piso, y a pesar de que el actor tomó con humor las reacciones, insistió: "Ni siquiera me quejaría de eso, porque son tantos años que lamentablemente hasta es costumbre ya".

"Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural. Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos. Entonces digo ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto (de que me cosifican), y no me incluye a mí solo. Le pasa a todos los chicos que salen del teatro", enfatizó.