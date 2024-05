Luis Ventura optó por una decisión drástica en Instagram: "Uno se pudre de situaciones, hay cosas que no entiendo"

Después de casi cuatro décadas de carrera en diversos medios, Luis Ventura siempre se sintió cómodo compartiendo su vida e información en diferentes plataformas. Sin embargo, una reciente experiencia no fue como esperaba, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica.

El creador de Secretos Verdaderos anunció su retirada de Instagram a través de un texto acompañado de una peculiar foto: un primer plano de una cuerina negra. Explicó sus razones: “Gente... tomé la decisión de retirarme de Instagram. Me han pasado algunas cosas de tergiversación de mensajes, emoticones que no son míos o son malinterpretados".

Ventura admitió, "La verdad, no me llevo bien con la tecnología. Viví gran parte de mi vida sin esta ventana a todo el mundo. Elijo mi pequeña historia para contarla y mostrarla a los que realmente elijo. Gracias", concluyó su publicación, que generó una respuesta inmediata de su audiencia con casi 1500 "me gusta" y numerosos comentarios de despedida y buenos deseos.

Ante las repercusiones, explicó: "Hay veces que uno se pudre de situaciones y hay cosas que no entiendo. Soy un tipo muy frontal, muy de cara a cara, muy de mano a mano, yo no necesito redes, simplemente las utilizo para lo laboral".

Posteo de Luis Ventura

"Cuando se confunden los lugares es cuando se generan inconvenientes, malos entendidos y no quiero", expresó el panelista de A la tarde. "Cuando me voy de vacaciones y apago el celular, vivo muy feliz con mi familia y conmigo mismo. No quiero estar siendo visualizado, escuchado, analizado, juzgado, condenado, absuelto... Para eso está Dios, nadie más", concluyó.

Sus seguidores dejaron claro en sus mensajes que seguirán apoyándolo en sus futuros proyectos y en las plataformas donde decida estar presente. "No, Luis, queremos verte siempre y saber de vos", afirmó uno de los primeros comentarios, mientras que otro sugirió: "podés configurar tu cuenta y no recibir comentarios si no te gusta". Otro comentario a su favor expresaba: "Pronto todos haremos lo mismo, es difícil soportar comentarios feos, hacé lo que te haga feliz, y si no comunicá visualmente y cerrá los comentarios así te seguimos viendo".

En cuanto a su vida personal, el pasado 26 de abril se celebró el décimo cumpleaños de Antonio, el hijo de su relación con Fabiana Liuzzi. Con gran alegría, el periodista y la madre del niño organizaron una celebración espectacular para él. No escatimaron en detalles y le brindaron a Antonio todos los lujos en su día especial.

Luis Ventura y su hijo

"¡Feliz cumple Toñito! Yo soy vos y vos sos yo. 10 años es un pucho, sepamos que nos queda toda una vida por delante y con mucha felicidad. Te quiero hijo", escribió el conductor en una publicación donde se lo ve sonriendo junto a su hijo. Las felicitaciones no dejaron de llegar y los usuarios inundaron Instagram con mensajes de buenos deseos para Antonio en su día especial.

Pero la celebración no terminó ahí, ya que el presidente de APTRA decidió organizar una fiesta de cumpleaños en un salón de eventos temático del Club Atlético Victoriano Arenas (CAVA), con la presencia de conocidos personajes de Disney. Entusiasmado por el evento, el periodista compartió todos los detalles en las redes sociales, donde su original idea causó sensación.