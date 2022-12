"Maldita sea": Spotify web estuvo caído por varias horas y usuarios reclamaron en todo el mundo

"Maldita sea, no puedo creer que Spotify se haya caído", escribió una usuaria en Twitter.

"Los equipos están al tanto de la situación y están investigando", había asegurado un moderador de la plataforma en un foro de Spotify Community. "Les haremos saber apenas tengamos novedades al respecto", añadió.

En el mismo foro había comentarios desde varios países que denunciaban el mismo problema: Países Bajos, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, etc.

Asimismo, a través de las redes sociales, usuarios se manifestaron respecto a la situación que afectó a la plataforma por varias horas durante la mañana de este jueves.

"Maldita sea, no puedo creer que Spotify se haya caído", escribió @nellodrama.

damn i can't believe spotify is down

Otros usuarios prefirieron hacer chistes con la situación.

"Me siento caída y Spotify se cayó. No puedo ni siquiera animarme", se lamentó @DarkestNiko y adjuntó un meme con un gato triste.

I'm down and spotify's down, I can't even cheer myself up pic.twitter.com/IaRPMaIQfx