Malena Galmarini reveló cómo se dio cuenta de que su padre estaba saliendo con Moria Casán

Desde que Moria Casán y Fernando Pato Galmarini se unieron como pareja, la familia se convirtió en una especie de familia ensamblada, llegando incluso a llamar a Moria "mamá Mo". Con tres años de relación, Moria describe la unión como fortalecedora día a día, destacando la calma que Pato aporta a su vida caótica.

“Conocí a una familia encantadora. Malena, Sergio, sus hijos, son una familia que milita la vida”, expresó sobre los Massa. “Pato es muy prolijo y yo, por el contrario, soy muy caótica, él es muy buen compañero, es muy inteligente y muy bravo de carácter”, reveló de su pareja.

El impacto de esta unión resonó tanto en sus seres queridos como en el público en general. En una entrevista para Blender, Malena, hija de Galmarini, compartió cómo se enteró del romance entre su padre y Moria. “Sergio, que estaba en una cena en la embajada de Estados Unidos, me manda la tapa de una revista de actualidad. Y me dice: ‘¿qué es esto?. Fijate y decime por favor si es cierto o no’”, recuerda.

“Abro la foto, el Pato, Moria... dije: ‘mi papá es capaz’. Le escribo y le digo: ‘Pa, ¿estás? ¿Esto qué es?’”, contaba la la exDirectora de AYSA . “‘Male, ehhhh', mientras él seguía tirando 'ehhh', yo le escribía por otra lado a Sergio: ‘Gordo, es real’, y él me escribió: ‘Nooooooo’”, expresó, generando risas en el estudio.

“En el momento en que yo decía esto, entra mi hijo. ‘¿El abuelo está saliendo con Moria Casán?’”, dijo imitando el gesto de sorpresa que tuvo su hijo. “'Sí', le contesté yo, y él siguió: ‘¿El abuelo Pato se está ... a Moria Casán?’”, confesó entre carcajadas. “’Bueno, Tomás’, y luego como 20 días después, me cuenta mi papá, me dice: ‘Ay no, morí de amor con el mensaje que me mandó Toto: ‘Abuelo, sos un crack’”, manifestó la esposa de Sergio Tomás Massa.

En el verano del 2021, Moria Casán sorprendió a la periodista Pía Shaw con un mensaje de WhatsApp que fue leído en LAM. "Crush total con Galmarini", expresó Moria, describiendo al ex secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem como su "profe virtual de historia del peronismo".

La diva reveló que conoció a Galmarini hace tres décadas, cuando él fue invitado a su programa A la cama con Moria en el antiguo Canal 9. "Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión", compartió Moria con Pía, anunciando que apagaría su teléfono. "Me vuelven loca. Ustedes son los únicos con los que hablo. Hago un stop", añadió.

La última pareja oficial de Moria había sido el artista Humberto Poidomani, con quien mantuvo una relación a distancia debido a que él residía en Miami. Se casaron en diciembre de 2019 en Florencia, Italia, en una ceremonia que Moria describió como una "unión espiritual". Sin embargo, la pandemia del coronavirus les impidió encontrarse nuevamente. En una entrevista en PH Podemos Hablar en junio de 2020, Moria bromeó: "Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!"