Manini se queda hasta la madrugada búscandose en redes y leyendo “agresiones”

"Normalmente cuando me voy a acostar tardísimo en la noche me pongo a ver qué se dijo en el día de mí (en redes). Pongo buscar "Manini" y ahí me da enseguida todo. Generalmente son agresiones", contó Guido Manini Ríos en De Cerca.

El ciclo de entrevistas a los candidatos, conducido por Facundo Ponce de León, tiene un bloque dedicado a las redes sociales. Luego de presentar un informe realizado por WILD Fi sobre el uso y comportamiento de los presidenciables en las redes, Manini contó para que las usa.

En la nota habla de cuántos seguidores tiene (entre la grabación de la entrevista y la emisión algunas cosas cambiaron), y cómo reacciona ante las críticas. Mirá el video.

Leo Barizzoni

