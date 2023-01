Mansa Bay: un proyecto con vistas al mar desde la planta baja

Mansa Bay propone vistas únicas en la playa Mansa de Punta del Este, con amenities que permiten disfrutar todo el año de la costa y precios de venta accesibles. El terreno sobre la parada 33 de la Playa Mansa, ofrece apartamentos con vistas al mar ya desde la planta baja.

El proyecto está a cargo de Fischer Rubio, desarrolladora uruguaya con gran experiencia que incluye más de 20 proyectos, en diferentes etapas, en Montevideo y Punta del Este.

Mansa Bay

A su vez, Mansa Bay está ubicado en la última manzana completa que se podía utilizar para desarrollar en la Mansa de Punta del Este. Esto permitió proyectar apartamentos con excelentes vistas, y estar libres de edificios o casas linderas.

Juan Ignacio Achar, socio de Xukah, inversiones inmobiliarias, detalló sobre el terreno: “Nos impresionó su potencial, ya que no había más disponibilidad de este tipo de terrenos con tales características en la Mansa de Punta del Este”.

El proyecto cuenta con 3 módulos de edificios, de cuatro y cinco pisos, con unidades de uno, dos y tres dormitorios con diferentes tipologías. Es un proyecto de 111 unidades residenciales más sus respectivas cocheras. Achar expresó que “la inversión en el terreno fue muy importante”.

Los amenities de Mansa Bay

Mansa Bay está enfocado en el pleno disfrute de la ubicación, que combina al mar con espacios verdes y áreas comunes exteriores pensadas para esparcimiento y actividades al aire libre.

Mansa Bay

Cada uno de los bloques tendrá cocheras en subsuelo, contará con dos amplias piscinas exteriores climatizadas rodeadas de espacios para solárium, más una piscina para niños. También incluirá parrilleros totalmente equipados en los rooftops, kids club con sala de juegos, gimnasios con vista al mar, laundry, servicio de playa y servicio opcional de limpieza de las unidades, además de seguridad las 24 horas.

Precios y disponibilidad

En cuanto a los precios de venta, Mansa Bay se comercializa por debajo de otras opciones en la zona, indicó Achar y agregó: “Las características del desarrollo y las unidades permiten acceder a apartamentos frente al mar por precios muy por debajo de los acostumbrados para una unidad nueva con amenities en Punta del Este”.

Los apartamentos de un dormitorio se venden desde US$ 116.000, los de dos dormitorios con dos baños y terrazas amplias desde US$ 198.800 y los de tres dormitorios y tres baños, que son unidades grandes de 157 m2, se comercializan desde US$ 380.000.

Mansa Bay

El proyecto tuvo un gran lanzamiento y quedan pocas unidades a la venta. De hecho, de las 111 unidades totales, solo quedan 26.

La obra viene avanzando según lo planificado y en tal sentido el cronograma prevé que se entreguen las unidades en diciembre de este año. Al respecto Achar comentó que “el equipo de Fischer Rubio cuenta con amplia experiencia en Punta del Este y más de 200 unidades entregadas en la zona en los plazos previstos”.

El atardecer desde Mansa Bay

Con motivo del lanzamiento, el 5 de enero se realizó un evento para disfrutar de un atardecer desde Mansa Bay. La ocasión reunió a interesados, inversores y amigos, para disfrutar de la caída del sol, y comenzar a imaginar las vistas que ofrecerá este desarrollo. Los invitados disfrutaron de una degustación de quesos de DeGuarda y las cervezas artesanales de Por Culpa de Sam.

Mansa Bay

Xukah, socio estratégico

El desarrollador tiene como socio estratégico a Xukah, una comercializadora de desarrollos inmobiliarios que participa estratégicamente junto a los desarrolladores locales, adquiriendo tierra, trayendo capital y financiamiento, y comercializando las unidades de forma exclusiva, articulando con inmobiliarias e inversores finales. Xukah es parte de Uppergrowth Alternative Investments, administradora de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y América Latina.

Xukah se encarga de buscar terrenos en zonas de crecimiento, cercanos a arterias importantes y a atracciones (playas, parques, entretenimiento, entre otros).

Trabaja con una cartera de inversores que lo acompañan recurrentemente en los distintos emprendimientos y coordina esquemas de comunicación digital manteniendo una experiencia personalizada.

“Xukah es un actor distinto, combina inversión con comercialización, y permite que el desarrollador se enfoque en la ejecución. Entiende que la inversión y la comercialización son dos partes a equilibrar en la ecuación de valor. Quien invierte necesita un adecuado balance riesgo –retorno, y quien compra necesita solidez y buena relación precio-calidad. Xukah entiende las necesidades del inversor, del desarrollador y del comprador, buscando complementariedad y sinergia en lugar de juegos de suma cero”, dijo Achar.