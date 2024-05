Manzana de Gran Hermano reveló qué enfermedad padece: "Tomo la pastilla todos los días"

En la casa de Gran Hermano 2023, Federico Farías, apodado "Manzana", compartió por primera vez detalles sobre su condición médica.

Durante una sesión de entrenamiento en el jardín, Federico, conocido como "Manzana", compartió con Florencia, de Lomas de Zamora, que padece hipotiroidismo. Expresó: "Tengo ese, el de tendencia a engordar, el de los gorditos". Florencia respondió: "Mi mamá tiene lo mismo, mi abuela también, y a mi primo lo operaron de un cáncer en la tiroides".

“Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides, pero como que me hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual. Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular. Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses”, continuó.

Después, Regidor compartió su experiencia: "Yo tengo tendencia a engordar. Yo no como y quizás engordo fácil. Pesaba 77 kilos cuando tenía 15 y me puse a hacer dieta. Llegué a pesar 50, y ahora debo pesar 65, 67, por ahí".

Finalmente, Manzana reveló su peso al comenzar en el programa: "Cuando entré acá, hace casi cinco meses, pesaba 135, y ahora no me peso hace 5 meses. Imaginate hace cuánto que no llevo un control".

Fatiga, estrés, pérdida de cabello y aumento de peso son algunos de los síntomas asociados al hipotiroidismo, una condición rodeada de mitos y diagnósticos erróneos. Los pacientes que viven con hipotiroidismo pero no recibieron un diagnóstico adecuado a menudo se culpan a sí mismos por su bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela.

El hipotiroidismo se produce por la escasez de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, un órgano vital que regula el metabolismo y la función de diversos órganos al producir, almacenar y liberar hormonas tiroideas al torrente sanguíneo.

El diagnóstico de esta enfermedad es fácil y económico, ya que solo requiere un análisis de sangre en el laboratorio para medir los niveles de TSH (hormona estimulante de la tiroides). Sin embargo, los síntomas a menudo son vagos y, si no se detecta a tiempo, el hipotiroidismo puede convertirse en una enfermedad grave.