Mapas hápticos para guiar a personas ciegas de Uruguay

No es sencillo para una persona con discapacidad visual caminar por Montevideo. Los obstáculos aparecen a cada paso y cada quien busca la forma que le es más útil para ubicarse. Algunos eligen ir acompañados y otros son más independientes. Hay tantas tácticas como personas que tienen problemas de visión.



Un joven con baja visión que vive en Paso Molino sabe que le toca bajarse del ómnibus cuando identifica los pozos de la calle en que vive, debido al sacudón del coche. Hay otros que piden instrucciones y algunos se orientan por los sonidos: si sienten el ruido de niños jugando saben que están cerca de la plaza del barrio, por poner un ejemplo. Eso sí, para la gran mayoría los mapas hápticos son una solución.



La Fundación Telefónica - Movistar, en el marco del Mes de la Accesibilidad, elaboró 25 mapas hápticos de distintas zonas de Montevideo usando impresoras 3D. Estos mapas usan distintas formas, relieves y texturas para que quienes lo usen puedan identificar calles, edificios emblemáticos, plazas, paradas de ómnibus y hasta sean capaces de orientarse usando los puntos cardinales. A través del tacto personas con discapacidad visual pueden reconocer zonas de Montevideo y así desplazarse con más seguridad una vez que estén ahí.





Para que no generen confusiones, los mapas son minimalistas. “Te marcan cómo está estructurada esa zona. No te dan los detalles de todos los edificios, te plantean las puntos de más referencia de la zona”, explicó a El Observador Gabriel Soto, presidente de la Unión Nacional de Ciegos (UNCU).



A Florencia Álvez, que tiene problemas de visión, le resulta complicado moverse en las zonas cercanas al Palacio Legislativo, al Estadio Centenario, avenida Libertador, Tres Cruces y la rambla. Consultados por quienes desarrollaron este proyecto, integrantes de la Unión Nacional de Ciegos eligieron los sitios más complicados para desplazarse en la ciudad, que luego fueron los que llevaron a maquetas. También podrán localizar las universidades y el sitio donde personas ciegas y con baja visión hacen rehabilitación.



“Trabajamos en conjunto con la Unión Nacional de Ciegos y esos mapas van a quedar en su poder. Vamos a seguir haciendo más mapas para ellos y para otras organizaciones, con el fin de que este grupo de voluntarios desarrolle sus actividades”, dijo a El Observador José Pedro Derrégibus, director de la Fundación Telefónica - Movistar.



Para la UNCU estos mapas no son una novedad, pero sí una ayuda importante. Los integrantes de la asociación solían crear ellos mismos mapas hápticos caseros usando cajas de fósforos y otros materiales.



Algunos de los mapas habían sido expuestos en la feria Montevideo Sin Barreras, promovida por la Intendencia de Montevideo, que se desarrolló durante la primera semana de diciembre. Allí las personas podían tocarlos, inclusive aquellos sin discapacidad que querían ponerse en el lugar del que no ve y conocer la herramienta. Además, un sistema de auriculares daba información sobre cómo desplazarse en estos sitios.