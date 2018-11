Maradona culpó Macri por los incidentes en River-Boca

El astro argentino Diego Armando Maradona, técnico de los Dorados de Sinaloa mexicanos, culpó este sábado directamente al gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, por los incidentes que derivaron en la cancelación del partido River Plate-Boca Juniors en la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018.



"Lo de mi país es lamentable. El presidente engañó a mucha gente de que iba a cambiar esto y estamos peor que tiempo atrás. Lo que está haciendo Macri es lo peor de todos los tiempos en Argentina. Es un terror salir a la cancha, hay robos por todos lados, pero éste es el cambio que votó la gente", declaró Diego Armando en conferencia de prensa.



Maradona dijo estar consternado por lo que sucedió en los alrededores del estadio Monumental de River, en el barrio de Belgrano, donde aficionados del club millonario agredieron al autobús en el que se trasladaban los jugadores de Boca Juniors.



"Lo traje en mi cabeza todo el día, odio la violencia y a Macri qué le va a importar si fue hijo de millonarios toda la vida. ¡Qué le va a importar que coma o no un chico de cinco años en Lomas Zamora!", expresó.



Un poco menos agitado y orientado hacia lo que fue el partido de semifinales del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso que su escuadra perdió ante el FC Juárez 1-0, pero avanzó por el marcador global a favor de 2-1, Maradona desmenuzó el trámite del encuentro ahondando en que el silbante Jonathan Hernández, cometió un error al darle penal a sus adversarios.



"Cuando reclamé, el árbitro de afuera, que se cree licenciado me mandó a callar y por supuesto que ellos vieron ahí una luz que les abría esperanza por un penal, pero después creo que Dorados tuvo capacidad y fuerza mental para sostener el resultado", apuntó.



Maradona, quien salió a conferencia con una camiseta de su equipo color rojo colgada al hombro, expresó que siente "una inmensa felicidad" desde que llegó a la ciudad de Culiacán, noroeste mexicano, porque ha encontrado una unión entre los jugadores para alcanzar un objetivo.



"Ninguno de ellos faltó esta semana a un entrenamiento y eso es muy difícil en cualquier parte del mundo. Hoy el equipo tuvo piernas, corazón y no necesitó que alguien hiciera algo para ayudar porque el árbitro marcó un penal que no era, ya lo vi en televisión", señaló.



Se mostró agradecido con el dueño del equipo , Jorge Alberto Hank y para su madre, Dalma Salvadora Franco, quien dijo "está en el cielo" y le ayudó divinamente a conseguir el pase a la final.



"También porque es la primera vez que tengo jugadores maravillosos, ojo, antes los tuve, pero estos son especiales porque han aprovechado cada palabra que les he dado", finalizó.



Dorados espera en la final al Atlante o al Atlético San Luis que dirimirán su llave este domingo.

EFE