Marcha de familiares y vecinos en reclamo de justicia por el ingeniero

El hermano y la esposa Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado esta semana en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, encabezaron este viernes por la noche una manifestación pacífica para pedir justicia para el esclarecimiento del crimen y para que el único detenido reciba el castigo que le corresponde.

"A mi hermano no me lo devuelve nadie. Sus últimas palabras fueron 'no me quiero morir' y lamentablente él no está más. Queremos que hagan algo por el futuro de todos los argentinos", dijo Facundo Barbieri.

En el centro, la esposa del ingeniero

Familiares, amigos y vecinos del ingeniero se concentraron este viernes en el cruce de avenida del Libertador y Lafinur —zona en la que se produjo el hecho— y apuntaron sus críticas hacia las autoridades gubernamentales. “¡Hagan su trabajo!”, gritaron.

“Queremos justicia para todos, porque no importa de qué partido sos. No nos importa quién está en el gobierno, nos importa que hagan justicia. Queremos que hagan su trabajo: queremos que encuentren al asesino. No queremos que haya más Marianos. No puede ser que le haya pasado eso a Mariano en esta esquina donde estamos hoy todos”, señalaron los familiares del hombre de 42 años tras la lectura de una sentida carta.

“Vean ustedes mismos cómo está el parque ahora. Vinimos a pegar carteles hace dos días para concientizar y fomentar la marcha y es terrible: en el parque no hay una sola luz ni un policía. Estás desamparado completamente”, enfatizaron.