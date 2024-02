María Eugenia Vidal: "Los argentinos no pueden ser rehenes de los gobernadores y el presidente"

María Eugenia Vidal, destacada dirigente del PRO, ex gobernadora y actual diputada nacional, expresó su visión acerca del conflicto desatado entre el gobierno nacional y los provinciales por el manejo de los recursos públicos y los fondos de la coparticipación. Lo hizo en una entrevista con el periodista Fernando González, director de El Observador España, en su programa de radio "País adolescente" en CNN Radio.

Vidal comenzó aclarando que el conflicto entre las provincias y el gobierno nacional debe resolverse con seriedad y realismo: "Hoy todos los argentinos nos enfrentamos a esta situación crítica de que no hay plata, todos tenemos demandas, no hay cosas urgentes y esa necesidad afecta a todos los argentinos y a cada uno de los chubutenses. Me parece que lo importante no es empezar a discutir quién tiene razón. Creo que lo importante es entender que los argentinos y los chubutenses no pueden ser rehenes de una discusión entre el gobernador -o los gobernadores- y el presidente. Porque detrás de todas esas discusiones hay chubutenses y hay argentinos en todo el país que la están pasando muy mal y que requieren que todos los dirigentes estén a la altura. Y estar a la altura significa poder ponerse un objetivo común que tiene que ser el déficit cero, porque es verdad que sin déficit cero la Argentina no puede derrotar a la inflación, que nos afecta a todos. Pero también un camino donde todos pongan una parte del esfuerzo. Y creo que eso hasta ahora no ha sucedido".

La diputada se mostró de acuerdo con el objetivo de déficit cero del gobierno de Javier Milei, pero aclaró que ciertas cuestiones deben consultarse y resolverse considerando el diálogo y los mecanismos institucionales, incluso tomando en cuenta los antecedentes inmediatos: "Creo que es importante tener un pacto fiscal que valide ese acuerdo, ese déficit cero: qué va a hacer cada uno, qué impuestos se van a cobrar, qué porcentaje va a ir a las provincias, qué responsabilidades van a asumir las provincias... Y también acá no da lo mismo el gobernador que administra bien que aquel que se ha administrado toda la vida mal. Para mí, Gerardo Zamora no es igual a Nacho Torres, porque Nacho Torres tiene que asumir el cargo de una provincia que no administró y que estuvo mal administrada por Mariano Arcioni que tomó decisiones irresponsables".

Y al respecto, agregó: "Me parece que es importante lograr el objetivo de déficit cero. Para eso, las provincias y la nación tienen que ajustar el gasto. Eso es lamentablemente así, que es el resultado de 16 de los últimos 20 años de kirchnerismo sin responsabilidad y que nos hizo creer que nos daban un montón de derechos que no podíamos pagar. Y que hoy tenemos que pagar todos de la peor manera, que es con inflación. Bueno, estamos todos en este barco. Bueno, en este barco, ¿cuál va a ser el esfuerzo de todos? Y creo que el Congreso es un buen lugar. No pudimos sancionar la ley Omnibus y no pudimos sancionar el paquete fiscal. ¿Qué es el paquete fiscal? Bueno, ¿qué impuestos vamos a pagar y para qué? Y yo creo que esa discusión tiene que volver al Congreso".

Vidal también dio su punto de vista acerca de una posible fusión o acuerdo electoral para 2025 con La Libertad Avanza: "Hoy es más urgente que el lunes no empiezan las clases por amenaza de Cetera, que estuvo en silencio durante cuatro años y ahora somete a chicos de todo el país a un día de clases perdidos. Son más urgente los jubilados, que todavía ya han castigado con la fórmula de Alberto y necesitan un cambio de fórmula que se junte por inflación. Es más urgente la recomposición del salario de trabajadores. Creo que esas son las urgencias. Los acuerdos electorales 2025 pueden esperar y hace 60 días, un poquito más que la gente votó. Sí creo que es tiempo de ver que todos nos podamos poner de acuerdo, por lo menos que aquellos que pensamos parecidos nos podamos poner de acuerdo en rumbo y en valores".

Finalmente, acerca de las polémicas y las descalificaciones del presidente Milei contra miembros del PRO o la antigua coalición Juntos por el Cambio, Vidal señaló: "Yo no estoy de acuerdo con las descalificaciones. Primero, yo compartí lista con Ricardo López Murphy, competí en una PASO contra él, le gané. Y para mí fue un honor que haya integrado mi lista. Es una persona honesta, es una persona coherente con sus ideas. Uno puede estar más o menos de acuerdo con él, pero si hay algo que Ricardo ha sido siempre es coherente. Yo no creo en la descalificación política, no creo en la agresión, no creo que haya que levantar la voz".