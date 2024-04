Marina Calabró fue hospitalizada bajo observación médica: "Le dolía el corazón"

Desde que Marina Calabró anunció su separación de Rolando Barbano, se la vio muy afectada y angustiada. A pesar de que su ex pareja y compañero de trabajo en el programa de radio "Lanata sin Filtro" se mantuvo en silencio frente a los medios sobre la ruptura, esta situación cambió el pasado lunes.

En una sorprendente actitud, la periodista apareció en el estudio del programa, pero desde la casa del conductor, Jorge Lanata, donde se transmite el programa. En esta ocasión, Marina cumplió con su trabajo manteniéndose alejada de su ex novio. Durante una entrevista en A la Tarde, Marina reveló que había hablado con Elba Marcovecchio, la esposa de Lanata, durante el fin de semana, y que fue ella quien la invitó a participar desde su casa.

"Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita, que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge, y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando...", explicó Marina en el programa de Karina Mazzocco. Luego, visiblemente afectada por la situación que está atravesando, Marina habló con la voz entrecortada por la emoción. "No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina (Latorre) soy demasiado llorona y bueno, no quiero llorar", admitió. "Ojalá que podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz", reconoció unos momentos después cuando el cronista le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación con el periodista de policiales.

Esta noche, en LAM, Yanina Latorre compartió que Marina había acudido a una guardia médica durante la tarde y había estado bajo observación durante algunas horas. "Como vos lo tuiteaste, ella me autorizó a decirlo", le dijo a Ángel de Brito. "Tuvo un dolor en el corazón, esa es la verdad", explicó la esposa de Diego Latorre. "Me autorizó a contarlo, yo creo que tuvo un ataque de angustia o de pánico, viste cundo te sentís que te oprime el corazón y por una cuestión de prolijidad fue a la guardia, la atendieron, le hicieron dos estudios, con dos aparatos distintos", reveló la panelista. "Me dijo que los dos le dieron bien", agregó Ángel, mientras Yanina asentía.

Luego, el conductor explicó que no lo había mencionado antes porque no sabía si podía hacerlo. "Me dijo que si trascendía, lo contara. Ella vio que vos lo tuiteaste, yo no llegué a ver tu tuit", agregó Yanina. "Sí, sí, que pasó por la guardia, expliqué", respondió De Brito, y Yanina continuó: "Está bien, de hecho nos debe estar mirando, está mucho más tranquila, todos los estudios le dieron bien, quedó en observación toda la tarde, como para descartar y que se quede tranquila la médica. Bueno, está triste y angustiada, pasó un fin de semana muy triste. Iliana (Calabró) la llamó, me dijo que estuvieron hablando, que se portó muy bien con ella. Y bueno, yo hablé mucho con ella todo el fin de semana, vamos a ver en qué queda esto", reveló Yanina sin entrar en más detalles.

Más tarde, Latorre explicó por qué Marina había decidido hacer el programa de radio desde la casa de Lanata. "No fue una decisión de la producción, ella tuvo un diálogo con Elbita y terminaron llegando a la conclusión de que esté cada uno en un lugar diferente. Ella está triste realmente", aseguró la madre de Lola Latorre.