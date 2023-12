Martín Fierro de la Moda: Pampita, molesta cuando le entregaron un premio a Vicuña

El sábado pasado, Carolina Pampita Ardohain vivió una noche inolvidable en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda. La destacada modelo y presentadora no solo fue reconocida por su sobresaliente trayectoria, sino que también se llevó a casa el codiciado Martín Fierro de Oro.

Sin embargo, entre los destellos de éxito, surgió un momento incómodo cuando Benjamín Vicuña, su ex pareja y padre de sus hijos mayores, subió al escenario para recibir el premio al Actor con mejor estilo. Las cámaras captaron rápidamente la reacción de Pampita, marcada por la incomodidad y sus palabras: "¡Dale! ¿Otra vez? ¿Otra vez?".

En una entrevista con Intrusos, Pampita confirmó que había pedido específicamente que no la enfocaran durante el discurso de Vicuña, explicando: "Sí, yo tengo mi momento, lo quiero disfrutar plenamente. El que tiene su momento aquí me parece que tiene que ser respetado. Yo tengo el mío, y está bueno marcar los límites también. Acá lo paso genial, como en todas partes, no dejo que nada me quite la alegría".

Este episodio no fue aislado, ya que durante toda la noche y en eventos recientes donde coincidieron, las cámaras se centraron repetidamente en Pampita en momentos relacionados con Vicuña.

https://www.elobservador.com.uy/nota/pampita-ardohain-rompio-en-llanto-en-vivo-no-me-olvido-nunca-de-agradecer--202382593723

Incluso, al recibir su premio, el actor hizo un guiño entre risas: "Esto se lo quiero dedicar... no, dos veces no", provocando risas y aplausos entre los presentes. Luego añadió: "Quiero dedicárselo a mis seis amores, a mis seis hijos que están en casa, que los amo con toda mi alma".

Este episodio recuerda lo ocurrido el 9 de julio anterior, cuando Vicuña recibió un Martín Fierro y las cámaras se centraron en Pampita, quien se mostró sonriente y aplaudiendo entusiastamente. En esa ocasión, el actor chileno expresó su gratitud en el escenario, generando una gran reacción en las redes sociales. "Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor", declaró, mientras todas las miradas se volvían hacia la modelo.