Martín Palermo cargó duramente contra Juan Román Riquelme

Martín Palermo expresó contundentes palabras en contra de Juan Román Riquelme después de las elecciones en Boca: "Si me llama, será por algún interés". El Titán, quien respaldó la fórmula Ibarra - Macri, disipó cualquier especulación acerca de su futuro como director técnico de Boca. "Tendré que aguardar cuatro años más", afirmó.

Después de los comicios en Boca, Juan Román Riquelme emergió como el nuevo presidente del club. En el otro bando, respaldando a Andrés Ibarra y Mauricio Macri, se encontraba Martín Palermo, quien era la opción preferida para dirigir al equipo de la oposición. Al no concretarse esa posibilidad, el Titán no buscó reconciliación, sino que se sinceró y lanzó críticas hacia su excompañero de equipo. "No tiene sentido engañar al hincha de Boca. La convivencia con Román no sería duradera", enfatizó.

Semanas previas a las elecciones, Palermo sorprendió a todos al anunciar en la conferencia de prensa en Platense que, de ganar la oposición, sería el nuevo entrenador del Xeneize. Desde ese momento, se involucró activamente en la campaña, quedando completamente enfrentado a Juan Román Riquelme.

A pesar de la distancia, el exdelantero no lamenta sus palabras. "Dije lo que sentía y cuál es mi deseo. Mi sueño como entrenador. Cuando estaba en Aldosivi, expresaba lo mismo: espero algún día tener la posibilidad de dirigir a Estudiantes y a Boca", afirmó en Radio La Red.

Además, cerró las puertas a un posible llamado de Riquelme para cumplir con su sueño y lo criticó con firmeza. "No creo que Riquelme me llame. Si lo hace, será por algún interés, seré sincero. Lo que viví durante años de convivencia con él me dice que somos diferentes", sostuvo.

Y añadió: "No voy a engañar al hincha diciendo 'que me llame y yo iré a hablar', si después la convivencia dura dos días o nada. En el primer contratiempo, lo conozco y él sabe cómo soy yo. No lo veo factible".

A pesar de estas declaraciones, Palermo no renuncia a la posibilidad de cumplir su objetivo, pero asegura que "tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca. Soy directo de esa manera".