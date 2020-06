Más de 124 mil uruguayos tienen las alertas de Apple y Google y por qué más países se suman al modelo

Las alertas de exposición en Coronavirus UY que utiliza tecnología de Apple y Google fueron activadas por 120 mil uruguayos. El ministro de Industria, Omar Paganini, informó en su cuenta de Twitter que más de 428 mil uruguayos tienen la app descargada.

Esto significa que hay 308 mil personas que, si bien tienen la app, no tienen activada esta característica.

"Queremos a más personas en este esfuerzo con la garantía de respetar la privacidad de cada uno", dijo el ministro de Industria, Omar Paganini en su cuenta de Twitter.

Más de 428 mil uruguayos se bajaron la app Coronavirus UY y más de 120 mil decidieron activar las alertas de exposición para estar mejor protegidos contra el Covid-19. Queremos a más personas en este esfuerzo con la garantía de respetar la privacidad de cada uno #tapabocasdigital — Omar Paganini (@OmarPaganini) June 26, 2020

Uruguay es el primer país de Latinoamérica en implementar esta tecnología (en Europa primero fue Italia y Suiza), que utiliza la tecnología Bluetooth para advertir a un usuario que estuvo en contacto con un caso positivo de covid-19 tras haber estado a menos de cinco metros durante al menos cinco minutos. El sistema no rastrea la ubicación ni toma datos personales de los usuarios, informó el gobierno.

Este es un sistema descentralizado cuyo procesamiento de códigos por bluetooth que se transfieren de usuario a usuario se da entre teléfonos. No hay un servidor central del gobierno donde se almacenen la identidad de los usuarios que intercambian esos códigos. En teoría, es un sistema que garantiza una mayor privacidad.

Países que se suman al modelo de las corporaciones

Los primeros en sumarse al sistema han sido Italia, Suiza y Uruguay.

Hay otros gobiernos que han decidido implementar un sistema centralizado y propio, pero su fracaso los terminó de inclinar en los últimos días al de estas corporaciones.

Es el caso de Reino Unido que lleva adelante su app desde hace más de un mes porque según autoridades sanitarias británicas el de Apple y Google no proporcionaba la suficiente información útil para manejar la pandemia, según un reporte The Telegraph.

Un aspecto técnico que vuelve a los sistemas independientes poco efectivos es que en algunos teléfonos los códigos se intercambian siempre y cuando la aplicación esté encendida y la pantalla desbloqueada. Es a lo que los informáticos dicen: "Funcionan solo en primer plano". Eso desgasta la batería, muchos usuarios se olvidan de encenderla cuando salen a la calle y es casi imposible tener la pantalla desbloqueada cuando se mantiene una interacción.

Según informaron desde la app Coronavirus UY a Cromo, esta misma situación sufrió la app de Australia. Esto no pasa con la aplicación local: una vez que se habilitaron las alertas de exposición, el sistema intercambia códigos sin necesidad de abrir la app ni de desbloquear la pantalla.

Las autoridades británicas probaron la app en la Isla de Wight. Detectaron que los teléfonos que registraban estos inconvenientes fueron el 96% de los iPhones y el 25% de los Android. "Las aplicaciones se suspenden rápidamente cuando no se usan y no pueden ser activadas por Bluetooth", dice el diario The Guardian.

Alemania, que había decidido al principio implementar su propia estrategia, terminó de optar por el modelo de Apple y Google. España anunció esta semana que también incorporará la tecnología de los gigantes tecnológicos, al igual que Portugal. Esto permitiría que el protocolo pueda funcionar fuera de fronteras, informó El País de Madrid.

Francia implementó su sistema de rastreo antes que Uruguay gracias a su app independiente. El gobierno le pidió a Apple en abril que la app funcione en segundo plano. Parece no haber tenido eco y siguieron adelante con su app. Apenas 14 casos de riesgo en todo el país fueron señalados por la aplicación lanzada por el gobierno francés a un mes de su lanzamiento.

Hay desconfianza de la población en la app ya que se publicaron numerosos artículos que revelan que se estaba enviando información de esas interacciones por Bluetooth a servidores del Estado. Eso aumentó la cantidad de desinstalaciones.