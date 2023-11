Sergio Massa estuvo de campaña en Córdoba y sumó el apoyo de Juan Manuel Urtubey

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, inició su visita a Córdoba con un gesto hacia un electorado que históricamente ha sido reacio al kirchnerismo. Massa ofreció sus "disculpas" por los problemas que esta provincia ha enfrentado en sus relaciones con el Gobierno Nacional y se comprometió a que no se repitan.

"Debo confesarles que venir a Río Cuarto me llena de felicidad y me trae hermosos recuerdos de alguien que me enseñó a amar a Córdoba y a este 'imperio del sur', alguien que, desde el cielo, debe estar soñando con que, a partir del 10 de diciembre, comencemos a construir la Argentina de la unidad", comenzó Massa, recordando al difunto exgobernador José Manuel de la Sota.

Entre los líderes que acompañaron al candidato se encontraba el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien había compartido el mismo espacio político con Juan Schiaretti hasta principios de este año, pero se distanció cuando se barajó la posibilidad de realizar unas elecciones primarias amplias con Juntos por el Cambio (JxC).

En esta provincia que suele ser esquiva para el oficialismo, el candidato aprovechó su relación con el ex gobernador para enviar señales de acercamiento a los líderes peronistas. El viernes, el gobernador Schiaretti emitió un mensaje crítico hacia el candidato en relación al juicio a la Corte Suprema de Justicia, y este lunes, la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa del mandatario provincial, empleó la misma expresión, "el gobierno kirchnerista de Massa", para cuestionar la reducción de las tarifas de energía eléctrica por decreto, con un aumento del límite de consumo subsidiado únicamente en las provincias del Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA).

Sergio Massa

Sergio Massa llegó con un retraso de 90 minutos a Río Cuarto, donde firmó un acuerdo para formalizar la expansión del sistema SUBE a esa ciudad y a otras seis de la provincia, acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Durante el acto, destacaron que si el candidato libertario Javier Milei resulta electo, las tarifas aumentarán de manera significativa.

Durante su discurso, Massa reconoció que desde la época del gobernador Angeloz, Córdoba no había recibido lo que le correspondía por parte del Gobierno Nacional y admitió que podría haber habido "desencuentros" en el pasado. En este contexto, se comprometió a que, si resulta elegido como presidente, Córdoba no tendría que recurrir nuevamente a juicios para recibir lo que le corresponde.

Massa expresó su preocupación por las propuestas de Milei, afirmando: "Me asusta, me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato que dice que aumentará el precio del boleto a $822 y me asusta, me preocupa y me da miedo que dice que va a liberar el precio de la nafta y llevarlo a $800 el litro".