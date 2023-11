Massa y Milei, emisión y recepción

Hay una primera manera de evaluar el mejor rendimiento o el mejor desempeño de un candidato en el debate: la más simple, la más evidente nos muestra que quien resultó más sólido, más consistente y más contundente fue, sin lugar a dudas, Sergio Massa. Pero el hecho de que a Javier Milei se lo haya visto más titubeante y con menos experiencia, seguramente por su falta de preparación o una falta de agilidad política para resolver sobre la marcha, quizá puedo impactar sobre la opinión pública como la de alguien más natural, con una ingenuidad menos malévola o menos cínica. Menos “política” o menos “casta”, para utilizar sus propios términos.

Podemos decir entonces que ganó aquel que manifestó claramente mayor experiencia política para debatir y para consultar, pero también que en un sentido ganó el sorprendido en una suerte de inocencia frente a tantísima experiencia en el enfrentamiento dialéctico, o esa indagación política que le permitió a Massa desmarcarse de sí mismo. Ganó el que logró escindirse de sí mismo, o ganó el que logró mostrarse tal cual es, o como se supone que es. Es decir, quizás los votantes también valoren la búsqueda de alguien con menos experiencia en una cantidad de triquiñuelas para “ganar”. De eso también se trata la condición de outsider del debate.

Así y todo, fue inesperada la falta de reacción de Milei para ubicar la confrontación retórica dentro de los términos de la gestión actual de gobierno que en los hechos preside Massa. Debió haberse invertido ese modelo lógico que se manejó para que, de ese modo, Milei le planteara a su rival, por ejemplo: “Massa, por sí o por no, ¿usted es el ministro de Economía? Por sí o por no, ¿la inflación este mes fue del 12, la pobreza es del 40%?”. Pero esa inversión que de afuera parece simple no sucedió, y entonces Milei se vio “superado” por algo así como la fortaleza mental de Massa para estos casos, una fortaleza que puede ser robótica, si se quiere, pero que funcionó ante la pasividad de Milei. Tampoco me queda claro por qué Milei no mostró más datos empíricos de la realidad económica que generó este gobierno, para no referirse a ello únicamente con adjetivos, que fue lo que hizo.

Hay entonces dos dimensiones del debate: la verbal y retórica, y la del show y el espectáculo. Massa también tuvo elementos como esos carpetazos como el de la pasantía en el BCRA o las supuestas propiedades de sus familiares, nada demasiado escandaloso, en definitiva. Pero Massa ganó el debate con claridad porque él fue el indagador y el otro el indagado, cuando quizás debería haber sido al revés. Y Milei se prestó a ese juego y ya todos vimos el resultado. De todas maneras, la verdadera recepción del mensaje emitido de manera verbal y no verbal para nosotros recién se resolverá el domingo. Los votantes de Juntos por el Cambio, particularmente, pero en general la población conoce muy bien que, aunque Milei haya evitado mencionarlo, las cifras de los padecimientos que estamos atravesando son muy duras.

Sergio Massa y Javier Milei

Quedó una sombra de duda. Por supuesto que a la Argentina hay que gobernarla, y esa sombra de duda respecto de la capacidad para la gestión de los candidatos va mucho más allá del desempeño que puedan haber tenido en un debate. El show mostró a alguien más hábil retóricamente, más maniobrero y astuto, más conocedor de los resortes del Estado. Y también a alguien nervioso, algo que pudo haberle jugado a favor en el sentido de que es un ser humano, no un robot automatizado y programado para golpear. No hay forma de saber entonces cómo será el contexto de recepción, la visión profunda y emocional de los votantes. Eso sigue siendo un misterio y el debate no terminó de resolverlo del todo, simplemente porque es imposible saberlo. Hemos visto lo que se denomina el contexto de emisión, y allí emitió mejor Massa. Quién fue el mejor recepcionado, hasta el domingo no lo sabremos.