Matías Martin y Nancy Duplaá aparecieron juntos en la radio y recrearon una vieja foto familiar con su hijo

“Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. De golpe estamos todos acá y es un re momento, muy especial y muy lindo para mí decir que está de invitada Nancy Duplaá”, dijo de repente Matías Martin al aire de Todo Pasa, su programa de radio y streaming en FM Urbana Play. Fue toda una sorpresa, ya que desde su separación en 2001, rara vez se los vio juntos en público.

“Ay, como que nos dio vergüenza”, le contestó ella, entre risas. “Aparte está uno de tus tres hijos, Luca Martin, que ahora lo sumamos en la charla”, añadió él, refiriéndose al único hijo que tienen en común y que, actualmente, es coequiper de Matías en el programa El Legado. Luego, el conductor del ciclo reveló parte de la historia detrás de esta inusual entrevista, que se dio en el marco del regreso de Duplaá al teatro, donde protagoniza Exit (Multiteatro Tabaris).

“Desde que me lo propusieron y me lo dijeron, pensé: ‘Me parece bueno y más con Luca, que además está en la tele y demás...’. Pero hoy me levanté y dije: ‘Mmm, ¿para qué?’”, confesó Martin. “¿Pa’ qué le vamo’ a da’ de comer?”, bromeó Nancy, anticipándose a la posible repercusión que tendría este reencuentro en público.

“Nah, pero trasciende eso, me parece. Por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común. Luca tiene 23 años, fue hace mucho, hace un montón. Fue hermoso en su momento y después la vida, las cosas. Y acá estamos, con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea en este lugar, que para mí también es importante. Porque nació con Luca”, agregó la actriz.

"Esto es la continuidad de Basta de Todo, un programa que hago hace tantos años. Y creo que la primera nota de Basta fuiste vos, o la segunda. Saliste al aire en el programa, cuando no nos escuchaba nadie, cuando no era conocido”, recordó Matías, remontándose a la historia tanto de su ciclo radial como al vínculo amoroso que tenía con Nancy en aquellos días.

"Y últimamente pensamos en juntarnos a hablar, porque han pasado cosas y Luca... Y no lo hicimos. Entonces, como que había postergado una charla más personal", agregó el conductor, para luego intervenir la panelista Emilse Pizarro con una broma: "¿Quieren hacerlo ahora?", les dijo. "Y bueno, acá estamos, se dio así", concluyó Nancy.

En otro tramo de la conversación, le preguntaron a Nancy si alguno de sus tres hijos le planteó que se corriera de los debates mediáticos en torno a las cuestiones políticas. "No, no, no. Nosotros sabemos que ellos son víctimas, también, de una elección nuestra", dijo Duplaá. "Vos y Pablo recibieron mucho hate y en ese hate hay de todo", analizó Matías.

"Decir que todo eso a ellos no les afecta, es mentira. Pero los formó. Y también nosotros queremos formarlos en el hecho de que nosotros opinamos esto y no vamos a corrernos o a callarnos porque tengamos miedo. No me parece algo para que ellos vean. La realidad es que no puedo ser de otra manera, no puedo no decir las cosas", agregó la actriz.

Después se sumó a la mesa Luca para conversar con sus padres. "Hay una frase que me dijeron los dos hace mucho tiempo, en diferentes circunstancias y que me marcó: ‘Entrá con el ‘No’. El ‘No’ ya lo tenés. Sentite cómodo’. Cuando tenés eso en la cabeza decís: ‘Bueno, voy a arriesgarme más o menos y no pensar tanto en si gano o si pierdo’", dijo el joven.

Y siguió: "Tengo suerte de que mis viejos, los dos, tienen una mentalidad con la que me parece que estoy de acuerdo por instinto. Y no solo porque son mis viejos, sino porque creo que tienen cosas para decir que valen la pena constantemente. Entonces no me pasa mucho la situación de decir: ‘Uh, qué boludo’. Me pasa más tipo: ‘Uh, qué paja, otro discurso’", agregó Luca sobre el vínculo con sus padres hasta que Nancy lo interrumpió con una risotada. "¡Pero más él que yo!", dijo la actriz, señalando hacia donde estaba sentado Matías Martin. "Sí, Má, está bien, dale", le respondió el joven con ironía.

Luego, Nancy y Luca se sumaron a un juego en el programa, enfrentando a Matías y Clemente Cancela, el co-conductor del ciclo. Al finalizar, cerraron el encuentro con pura emoción. "Este momento es único, absolutamente, porque más expuesto no se puede estar. Uno se pone así también cuando está orgulloso de la gente que pasó por su vida. A Luca lo veo todos los días, hoy estoy laburando con él, cumpliendo algo que no es ni un sueño, porque ni en sueños me imaginé que esto iba a pasar", expresó Martin.

Matías Martin, Nancy Duplaá y su hijo, Luca

"Él siempre, desde chiquito, le dabas un micrófono y hablaba. Tiene muchas condiciones, lo veo muy sólido, preparadísimo para hacer esto. Pero bueno, tiene que hacer un recorrido y su camino propio. Es difícil, tiene una difícil por estar en el medio de dos padres tan famosos. Es difícil cargar con eso", analizó Nancy.

"No quiero sacarles crédito de sus perspectivas. Es difícil, es raro, es particular, puede ser molesto, puede ser hasta invasiva. Pero es mi vida, loco. Lo que vivo diciendo cuando me hacen las preguntas más básicas del mundo, que es: ‘¿Cómo se siente que tu mamá haga esto, que tu papá haga esto...?’. Tengo mucha, mucha suerte de que no solo hacen lo que hacen y les importa, y hablan del corazón, son honestos, no son chamuyeros. Y sobre todas las cosas están muy, muy llenos de amor. Y eso a mí, espero, me dio un poco de la empatía, el amor que tengo hoy, que no creo que tendría si no fuera por estas dos personas fundamentales que están acá. Gracias a ustedes", compartió Luca.

"Y a vos Nancy, gracias. 24 años va a cumplir dentro de muy poco. Fue hace un montón, y todo lo que pasó, sea lo que sea, valió la pena para estar así", agregó Matías Martin, emocionado. "Sí, sí, totalmente, porque lo sorteamos con amor, con comunicación, con valentía, también. Así se formó y así se seguirá formando. Y nosotros también", cerró Duplaá.

Para finalizar, y para las redes sociales del programa, los tres recrearon una vieja foto familiar, una de las pocas que tienen juntos, donde se ve a un bebé Luca haciendo puchero en brazos de Nancy y con Matías sonriendo.

Recreación de la foto de Matías Martin, Nancy Duplaá y su hijo, Luca

Nancy Dupláa y Matías Martin se cruzaron por primera vez en 1998, mientras ella brillaba en Verano del 98 y él se destacaba en programas como Locos por el Fútbol y en la radio, con El robo del siglo.

A fines de 1999, Nancy quedó embarazada mientras participaba en Los Buscas de Siempre, una serie transmitida por El Nueve, donde compartía escenas románticas con Pablo Echarri. La chispa entre los actores surgió rápidamente.

El 20 de mayo de 2000, nació Luca Martin, el único hijo que Nancy y Matías tuvieron juntos. Pocos meses después, la relación llegó a su fin, ya que Nancy había decidido apostar por Echarri.

La pareja de actores se casó algunos años más tarde y tuvieron dos hijos más: Morena (nacida en 2003) y Julián (en 2010). Por otro lado, en 2005 Matías Martin contrajo matrimonio con Natalia Graziano, con quien también tuvo dos hijos, Mía y Alejo. Sin embargo, el año pasado el conductor y la exmodelo se separaron.