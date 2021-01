Matías Viña, mejor jugador de Uruguay en 2019 y campeón de la Libertadores 2020

Matías Viña fue elegido el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2019 por 75 de 100 periodistas encuestados por Referí después que ganara con su equipo, Nacional, el título de ese año. A fines del mismo fue transferido por los tricolores a Palmeiras y este sábado se coronó campeón de la Copa Libertadores 2020 en un partido que su equipo le ganó 1-0 a Santos en el estadio Maracaná.

La final se postergó debido a la pandemia de covid-19.

A Viña le tocó marcar a Marinho, quien fue elegido el mejor jugador del torneo continental al final de la final. Tuvo un buen rendimiento y controló al jugador de Santos.

AFP

En la semifinal de ida, frente a River argentino, marcó un gol que resultó decisivo para la clasificación a la final porque su equipo ganó 3-0, pero después perdió 2-0 en la revancha.

Después de ganar la encuesta de Fútbolx100 de la temporada 2019, Viña le contó a Referí su historia llena de sacrificios, que ahora está dando sus frutos: “Me levantaba a las 5 de la mañana (en Empalme Olmos, su lugar de nacimiento) para llegar a las 7 al Parque porque salía el ómnibus para Los Céspedes, entrenábamos y volvía, me quedaba a almorzar en la residencia del club y tenía que hacer la recuperación de la clavícula, ir al gimnasio, volvía derecho al liceo porque estaba haciendo el nocturno, cenaba, me bañaba, me acostaba y al otro día la misma rutina”, recordó el lateral zurdo.

El jugador que también integra la selección nacional, celebró en el campo del mítico estadio Maracaná con la bandera de Uruguay sobre sus hombros. El próximo objetivo es el Mundial de Clubes de Catar que comienza este 4 de febrero.