Mauricio Larriera está viviendo un emotivo momento al frente de Peñarol

Mauricio Larriera logró estabilizarse como técnico de Peñarol. Después de un comienzo titubeante, donde su cargo se puso en duda, logró afirmarse tras eliminar a Nacional en octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo está ahora a punto de clasificar a semifinales del torneo continental tras ganarle 3-1 en la ida a Sporting Cristal (la revancha se juega el miércoles a la hora 19:15 en el Campeón del Siglo) y quedó transitoriamente segundo en el Apertura después de vencer a Progreso.

L. Carreño

Maxi Pereira fue el capitán

Larriera dijo este sábado que está atravesando por un momento de emoción al frente del equipo. "En general estamos muy bien, no solo por los resultados, sino por la forma. El momento para mi es bastante emotivo también porque quería que el destino me diera la oportunidad de dirigir a Peñarol con gente y lo voy a hacer. No será mucho, pero es muy bueno, y cuando se gana se sigue alimentando el estado emocional", dijo en VTV después del triunfo frente a Progreso.

El entrenador se refirió a la presencia de 5.000 personas en el estadio para el partido del miércoles, después de más de un año sin público por la pandemia de covid.

L. Carreño

Debutó el golero Volpi

Respecto al encuentro de este sábado, Larriera señaló que rearmó el equipo "por un montón de cuestiones; descanso, rotaciones, temas tácticos", pero que "lo más importante es la confianza, porque se pueden dar más o menos circuitos de juego, pero tenemos que hacer los partidos largos y utilizar a todos porque esto es todos juntos y entre todos".

Agregó, al final, que "estos partidos son bien difíciles, hay un componente emocional por lo que estamos atravesando que es bien importante, entonces hay que ganar".