Mauricio Larriera: "Los goles de Nacional de cabeza no sirvieron para nada"

Peñarol dejó dos importantes puntos por el camino este domingo al empatar 3 a 3 contra Liverpool en Belvedere 3-3 por la fecha número 11 del Torneo Apertura. Sin embargo, el entrenador Mauricio Larriera destacó la "actitud" del equipo para remontar en el segundo tiempo el 0-3 adverso.

"Destaco la gran actitud del segundo tiempo pese a que se nos escaparon puntos importantes para la Tabla Anual", expresó el entrenador a VTV apenas terminado el partido.

Cuando le consultaron si le dolía haber tomado cuatro goles de cabeza en sus últimos tres partidos respondió que no.

"Los goles de Bergessio y Corujo no duelen nada porque clasificamos nosotros, son cosas para corregir sí, pero no duelen. No me gusta perder clásicos, pero el más importante lo ganamos nosotros y con un gran rendimiento; la verdad es que no sirvieron de nada esos goles. Ya lo dije tras el partido anterior: creo que clasificamos de forma muy merecida en la Copa Sudamericana", expresó.

En la conferencia de prensa del jueves había expresado: "Con todo respeto por el rival digo esto, pero creo que la clasificación fue muy merecida".