Mauricio Larriera: "Se dónde estoy sentado, se que Peñarol es una bomba"

El técnico de Peñarol nunca se pone el cassette para hablar con los periodistas. Generalmente dice lo que piensa, cualquiera sea el resultado de su equipo. Este sábado, después del triunfo por 1-0 ante City Torque, Larriera fue sincero y expresó en la transmisión de VTV: "No le vamos encontrando la vuelta (al equipo), pero no nos quedamos con los brazos cruzados esperando que el gol llegue del cielo", dijo con relación a los cambios en la alineación.

Agregó que asume los riesgos y se hace cargo: "Puede parecer que uno regala los primeros tiempos, pero no es así, en algunos partidos les damos minutos a los más chicos, optimizamos recursos humanos, tener alternativas en el plan de juego. No es la primera vez que lo hacemos, tenemos que seguir intentando, estamos buscando de tocar la tecla justa para que equipo tenga un rendimiento más parejo, llegar con más gente al área cosa que no se repitió como en otros momentos", indicó y subrayó: "Lo peor sería dormirme en los laureles".

Larriera también sostuvo que "como entrenador tengo que crecer y ser más versátil porque el equipo me lo exige".

Recalcó que su equipo ha perdido "demasiados puntos, es una campaña malísima" y destacó a City Torque, dirigido por Román Cuello: "Es el equipo que tiene mayor porcentaje de posesión de pelota, juego de posición, atacan mucho, (con los cambios en el segundo tiempo) quisimos hacernos un poco más de la pelota, rescatar algunos principios que tiene el equipo y a los que quiero llegar".

También se refirió a la supuesta propuesta que tuvo del fútbol chileno: "Son trascendidos que me sorprendieron porque estoy en el lugar que quiero estar. Se dónde estoy sentado, es una bomba Peñarol, pero es una bomba donde quiero estar. Estoy en el lugar más lindo del mundo y cuando digo que no le encuentro la vuelta a algunas situaciones, es eso, nada más", especificó el entrenador.