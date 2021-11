Maute Saravia, el blanco que criticaba a Lacalle Pou y que pasó a Cabildo Abierto

Tataranieto de Aparicio Saravia y exintegrante del Partido Nacional, Marcelo Maute Saravia fue noticia el jueves cuando Cabildo Abierto lo presentó como su nuevo dirigente en medio de un clima de creciente tirantez con sus socios de la coalición y, en particular, con el Partido Nacional.

La novedad de Cabildo tiene una historia política común con el presidente Lacalle Pou y un repertorio de críticas contra el mandatario. Desde sus redes sociales y en diferentes publicaciones, el exsuplente de Álvaro Delgado en la legislatura de 2010-2015, apuntó contra el mandatario por su manejo dentro del Partido Nacional, por "creerse popular" y por cometer un "parricidio político " contra su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera.

"Para mí Lacalle Pou no da con la talla, no le tengo respeto ni intelectual ni moral", dijo en una entrevista con Caras y Caretas este año.

"Pou se ha encargado de borrar del mapa a todos los dirigentes que en su momento acompañaron al padre. Lacalle Pou se rodeó de toda la gente que en épocas de crisis del partido hablaba muy mal del padre; gente que es mano derecha de Pou y que había integrado el sector de Juan Andrés Ramírez, que habían tildado a Lacalle Herrera de corrupto y de ladrón, y Lacalle Pou se acompañó de todos ellos. Yo siempre digo que Lacalle Pou hizo con su padre un parricidio político y lo mandó para la casa", dijo.

La "virtud" del Guerrero es la VALENTÍA y la "virtud" del Gobernante es la PRUDENCIA.@GuidoManiniRios reúne ambas condiciones y lo ha demostrado en su trayectoria profesional y actualmente política. El Gobierno tiene un FISCAL del PODER...

@IreneMoreiraUy @Cabildo_UY y más.. pic.twitter.com/KyyIeXSEoJ — Maute Saravia (@mautesaravia) November 12, 2021

Fue uno de los fundadores de la 404 y renunció por diferencias con Delgado en 2016. En las pasadas elecciones militó junto a Verónica Alonso por la candidatura de Juan Sartori. En 2020, el semanario Búsqueda informó que tanto él como Verónica Alonso estaban vetados para ocupar cargos políticos. "Así que vetado no voy a integrar ninguna lista y aunque pueda participar de la convención, no lo voy a hacer porque la actual conducción que guiará al partido por cinco o diez años no creo que pueda representar los ideales saravistas y blancos", aseguraba en Caras y Caretas.

También apuntó en esa entrevista contra integrantes del gobierno de Lacalle. "No puedo creer que momentáneamente pueda llegar a ser vicepresidenta la exsecretaria del diputado comunista, que en paz descanse, Germán Araújo (en referencia a Graciela Bianchi), traída al Partido Nacional por Lacalle Pou para captar votos de la izquierda, cuando el hijo de la misma Bianchi sigue votando al Frente Amplio; Bianchi ahora se declara ´alvarista´ y quiere que Álvaro Delgado sea el futuro candidato presidencial. Este no es el Partido Nacional que yo quiero. El partido al que Lacalle Pou trajo a todos a los que le fue mal en el Frente Amplio, como Gonzalo Mujica, y todos vinieron por cargos, diciendo que nadie quería ocupar cargos, como Jorge Saravia, que volvió para seguir siendo senador", señaló.

Cuándo @LuisLacallePou nombra por "apodos" dirigentes del @PITCNT1 y dice que los recibió ¿se cree "popular"?, "compañero"?. Su vida y la del 99% es distinta y NO ES POPULAR. Se "disfraza" un rato no más.. @PNACIONAL @Cabildo_UY @Frente_Amplio @ — Maute Saravia (@mautesaravia) August 26, 2021

En 2017, cuando todavía integraba el Partido Nacional, escribió un texto en el que fustigaba la tarea de Lacalle Pou como legislador. "Nunca trabajó como abogado, no caminó la Ciudad Vieja, no visitó juzgado alguno como profesional ni para hacer procuración, sino que colgó el titulo en el despacho de diputado luego de que su madre renunciara a la banca para ser senadora. Por ser su suplente, quedó en la titularidad de la banca de diputado en la elección de 1999", afirmó.

"Desde los 25 años y hasta la fecha, sólo ha desarrollado tareas de legislador y candidato, rodeado de secretarios, asesores, choferes y privilegios de la banca que ocupa, sin desempeñar emprendimiento privado alguno, por lo que entiendo que desconoce la dura realidad del simple ciudadano contribuyente", disparó

También le criticaba el hecho de que fuese diputado por Canelones, cuando vivió en Montevideo hasta que compró su terreno en la Tahona "más cerca del aeropuerto de Carrasco que del centro urbano de Pando".

"Aislado en dicho barrio donde hay que presentarse en la entrada ante los guardias de seguridad privada, quienes consultan al dueño de casa telefónicamente si aceptan o no que pase el anunciado, no representa al simple vecino de Canelones ni al uruguayo común y corriente; pierde el contacto natural del líder al que le golpea la puerta el ciudadano que quiere consultar, saludar o recriminar", sentenció.

A su vez, en ese texto le criticó lo que interpretaba como un intento por desmarcarse de su padre. "Sin dudas, defender lealtades familiares lo incomoda y adherir a quienes enfrentaron a sus padres lo regocija, lo que quizás amerite más que un análisis político una evaluación psicológica. Lacalle Herrera y el herrerismo eran una molestia, mientras que don Carlos Julio Pereyra y el Movimiento Nacional de Rocha pasaron a ser su referencia permanente en su discurso, siendo la ´Casa de los Lamas´ lugar de concurrencia, desapareciendo del mapa la centenaria ´Casa de Herrera´".