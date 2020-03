Maxi Gómez y su fractura: “Cuesta aceptarlo pero me siento fortalecido”

Maxi Gómez fue intervenido quirúrgicamente de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo y si bien manifestó que le costó aceptar la lesión, ya se siente fortalecido para volver.

El delantero, que se perderá los dos primeros partidos de la selección uruguaya en las Eliminatorias, se lesionó el pasado fin de semana jugando ante Betis por la Liga Española.

En primera instancia se pensó que Maxi, que abandonó el campo al término del primer tiempo, había sentido un pinchazo en un músculo pero finalmente se confirmó la fractura.

El jugador fue operado este miércoles y tras la intervención se manifestó en redes sociales.

“En nuestra profesión siempre estamos expuestos a una lesión. Cuando sucede cuesta aceptarlo. Pero hoy luego de la operación ya me siento fortalecido para encarar la recuperación y volver más fuerte que nunca. Agradezco a todos los que me han acompañado y me han alentado a seguir”, escribió.

El club expresó a través de su página web que el delantero fue “intervenido de forma satisfactoria”.

Gómez era el goleador del equipo valenciano y según reveló el diario Marca era uno de los jugadores con mejor promedio de la Liga.

“La baja de Maxi Gómez es vital. El delantero uruguayo era el máximo artillero del equipo hasta el presente momento. Sumaba nueve dianas en su haber en sus 22 partidos de Liga lo que daba una media de 0,41 goles por partido (el octavo con mejor media de todo el campeonato)”, reveló el citado diario.

Para Uruguay también resulta una gran pérdida, debido a que será baja en la primera doble jornada de Eliminatorias (Chile en Montevideo y Ecuador en Quito).

Ante la ausencia de Luis Suárez por lesión, Gómez se perfilaba como uno de los candidatos a formar la dupla ofensiva junto con Edinson Cavani. En el año 2019 el delantero de Valencia fue tenido en cuenta en la oncena celeste en la mayoría de los amistosos coincidiendo con el hecho de que no estuvo Suárez y que Cristhian Stuani, su competidor directo, no era citado por un tema judicial que vivió en España con el amaño de partidos.

En setiembre de 2019, Maxi Gómez fue titular contra Costa Rica e ingresó tres minutos frente a Estados Unidos. En octubre fue titular en los dos amistosos jugados contra Perú en régimen de ida y vuelta. Al tiempo que en noviembre ingresó en el entretiempo del duelo contra Hungría y fue suplente y no saltó a la cancha ante Argentina.