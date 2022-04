“Me va a agarrar algo en el corazón”: los nervios de Mina Bonino viendo a Valverde y Real Madrid

Mina Bonino, la pareja de Federico Valverde, vivió el partido de este martes entre Real Madrid y Chelsea con muchos nervios, desde el palco del Estadio Santiago Bernabéu, en donde estuvo acompañada por Benicio, el pequeño de la familia.

En sus redes sociales contó sus sensaciones a lo largo del encuentro que se definió en 120 minutos, por alargue, y en el que los blancos avanzaron pese a perder 3-2, tras haber ganado 3-1 en la vuelta.

“Siento cosas, no puedo más. Pero siento cosas en serio, no sé si me va a agarrar algo así en el corazón”, comentó Bonino.

“Yo de acá voy directo a Sanitas”, agregó, en referencia a la casa de salud española. “Necesito distraerme, por favor Dios”, agregó.

Real Madrid perdía 3-0 y se quedaba afuera de la Liga de Campeones, hasta que en el minuto 80 llegó el gol del brasileño Rodrygo para igualar el global e ir a alargue.

Luego, en la prórroga, fue el francés Karim Benzema quien marcó el 3-2, para ganar la serie con sufrimiento hasta el final porque Chelsea se fue arriba al todo o nada.

No estoy triste no es mi llanto….

“No estoy triste no es mi llanto… Es el gol de Benzema que me hace llorarrrrr”, escribió Bonino.

Tras el partido, ya más tranquila, la argentina dedicó unos mensajes a Valverde, quien fue una de las figuras de Real Madrid en una noche que quedará en la historia de los merengues.

“A mí se me explota el corazón de ver tu entrega”, escribió.

“Gracias. En nombre mío, y en nombre de todos los hinchas. Ojalá seas una leyenda, y nosotros acompañemos todo ese camino. Te amamos. Gracias por darlo todo; por nuestra familia y por este club”.