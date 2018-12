Medina se va porque no encontró un club alineado

El hasta hoy entrenador de Nacional, Alexander Medina, brindó una conferencia de prensa sobre la hora 13.30 en Los Céspedes para explicar por qué decidió dar un paso al costado. Fue autocrítico con su gestión, mostró mucha molestia con el arbitraje del último clásico, pero, sobre todo, apuntó a la falta de encontrar "un club alineado" cuando más se necesitaba, exhortando a que a partir del sábado, cuando haya un nuevo presidente, desde allí, todos se junten "por el bien del club".

“Como me dijo un viejo y sabio de esto, como Víctor Espárrago, ‘el que habla poco se equivoca menos’ y yo tenía mucho para analizar y pensar en estos días y llegué a la decisión ya hace unos cuantos días de culminar nuestro contrato y no seguir. No es una decisión fácil, pero el análisis observando varios aspectos de lo que pasó y de lo que va a venir es lo mejor para el club y para mí. Los argumentos son varios. El que se lleva mayor porcentaje es el desenlace final. Cuando pasás raya entre ganar y no ganar en el fútbol, hay un abismo. Habíamos hecho un muy buen año ganando el Apertura, el Intermedio, se compitió en 16 partidos internacionales y en 15 días sin quedarse sin nada es doloroso. Después, el desgaste, jugamos 54 partidos de mucha intensidad a lo largo del año, hubo muchas internas políticas, económicas, que tuvimos que afrontar y también llevan a un desgaste. Analizando el futuro, siempre el futuro y los cambios generan una incertidumbre. Le dijimos a quienes pueden integrar el área deportiva del club, Iván Alonso el Chino Recoba, Daniel Enríquez, y son decisiones personales, que le agradecíamos por contar conmigo pero nosotros queremos un club de unidad, más allá de que estemos o no. Podemos pasar los entrenadores, los dirigentes, los jugadores, queremos un club que arranque un nuevo proyecto”, comenzó explicando Medina en una extensa conferencia

Acerca de su gestión, indicó que hay “números buenos, pero después, cuando pasás raya al final, es lo que queda y nosotros somos muy competitivos. Veníamos de ganar Apertura, Clausura, el año pasado en Tercera, el Apertura e Intermedio en Primera, nueve meses y medio ganando la Anual, y luego quedarte sin nada es como un vacío. El fútbol es cruel y en pocos días nos quedamos sin nada. Los proyectos son muy saludables, todas las listas que van a competir tienen buenas propuestas, pero no es momento para mí. Once dirigentes alineados nos nombraron hace un año y hoy quiero eso, y en ese año que transcurrió hubo muchos desgastes, muchas diferencias en lo deportivo institucional y político, y nosotros queremos unidad en el club”.

Medina dijo que no llegó a despedirse de los jugadores “porque las despedidas no son gratas. Me despedí del plantel por un mensaje y les agradecí a todos”.

Cuando se lo consultó sobre si se va debido a que solo la lista 20 de José Fuentes lo apoyó de cara al futuro de las cuatro que habrá en las elecciones del sábado, expresó: “No, eso no tiene nada que ver, no es lo mío. Lo que me interesa es el aspecto deportivo. Cuando se reunieron conmigo Alonso, Recoba y Enríquez, a mí me basta para tener un apoyo, más allá de que la directiva entrante iba a elegir al entrenador. Cuando ellos me apoyaron, sentí satisfacción y orgullo porque se ve que algo bien hicimos. Ni el presidente ni el vicepresidente apoyaron en forma pública, pero a mí me basta con el manager deportivo. Tampoco quiero estar atornillado a este sillón. Quiero que Nacional salga adelante y para eso, Nacional debe tener unión. Mañana (el sábado) cuando se vote, tendrán que tirar para un mismo camino y que respalden al proyecto deportivo que vendrá”.

Más allá de su autocrítica, también habló de Nacional como institución y dejó entrever que faltó esa unión que él pide para e futuro. “Si doy el paso al costado, nosotros como cuerpo técnico tenemos autocrítica. Si ves cómo fue el año, había sido bueno hasta el desenlace final. La diagramación del plantel, partidos, entrenamientos, cambios en los encuentros, un montón de situaciones que hemos evaluado y que hemos sido responsables. Pero no solo eso. Hay un aspecto que rodea al equipo que también cada uno tendrá que hacer un balance de lo que se hizo bien o mal. Más de 15 tiros en los palos, yo creo mucho en la energía. ¿Fue mala suerte o en muchos sectores del club no hicimos las cosas bien? Pero sin dudas tuvimos errores. Los que estuvieron antes tuvieron errores, los que vendrán ahora también. El resultado final que queríamos no se logró”, indicó el ahora ex DT tricolor.

A su vez, Medina le agradeció “al presidente José Luis Rodríguez porque en julio de 2016 pude empezar en Tercera, a Antonio Palma, que fue uno de mis impulsores. Tengo agradecimiento con la hinchada. Estamos muy apenados porque no se dieron los resultados”.

Con relación a lo que vivió este año en el club, insistió en que las partes no estaban alineadas. “Vimos que todas las partes no estaban alineadas, deportiva, institucional, política, y cada uno tendrá que hacer su mea culpa. Siempre cuando existe coacción en los equipos de trabajo, se logran resultados. A nosotros, en lo global, nos faltó algo de cada cosa. Ojalá que a partir de mañana comience otro camino. Tienen que estar alineados y no que a los tres meses del año, por diferentes motivos se entre a resquebrajar la situación interna. Por eso también doy un paso al costado, no quiero fisuras. Los socios que componen las cuatro listas no van a pensar igual. Cada uno querrá un entrenador y determinado jugador, pero después que se tomen las decisiones, tienen que estar alineados. Y la parte económica influye muchísimo. Esto no es de ahora. Ya nos pasó como jugador de estar muchos meses atrasados en los salarios. Ojalá que se pueda acomodar. Creo que fuimos el equipo que recaudamos más dinero en copas internacionales después de Boca, River, Palmeiras y Gremio y no nos dio para acomodar un poco la situación, recibió casi US$ 4 millones, disputamos ocho partidos de local, se vendieron jugadores, pero no alcanzó”.

También les agradeció "a los jugadores por el año. Lo obtenido no fue lo merecido. Hicimos muchas cosas bien. El equipo bajó su rendimiento futbolístico en los últimos dos meses quizá por estar encandilados por esa copa internacional. Fuimos por todo y nos quedamos sin nada”.

Con respecto al clásico que definió el Campeonato Uruguayo, Medina sostuvo: “Me molestó mucho el arbitraje del clásico porque influyó netamente en el resultado final del partido. No es lo mismo hacer un gol que no hacerlo, y el que hicieron no era el empate. También el penal sobre Sebastián Fernández. Cinco amarillas a Nacional, cero a Peñarol. Y el manejo de situaciones que se dio. Fue un arbitraje totalmente tendencioso, pero el campeonato lo perdimos ese día y en otros partidos, pero en ese encuentro fue clave el arbitraje”.

En tanto, cuando fue consultado por el reclamo tricolor por los puntos de ese partido ante Peñarol debido a que luego de la expulsión del técnico rival, Diego López, su ayudante técnico, Michele Fini se mantuvo tres minutos en la cancha, indicó: “Como cuerpo técnico averiguamos todo este tema. El área jurídica de Nacional estaba convencida de que podía haber una posibilidad de ganar esta situación. No quiero comparar una cosa con otra. Yo quedé muy molesto con el arbitraje, me sentí despojado ese día porque no fue un partido más, fue una final. Pero también teníamos que pensar en cómo se podía dilucidar. Si el reglamento ampara a Nacional, que vaya por todo, porque ese partido no se ganó en buena ley”.

También realizó un balance de los cinco clásicos que disputó, ninguno de los cuales pudo ganar.

“Perdimos dos clásicos en veintipocos días de llegar. Nos ganaron en forma justa. El Apertura lo empatamos, el Clausura también y ya comenté el último partido. Si bien no lo ganamos, en ese partido nos fuimos muy mal por las formas. Y lo estoy diciendo muchas veces después, analizándolo más tranquilo, con imágenes”, terminó diciendo.