Meg Ryan y Vincent Pérez presentarán filmes en Barcelona.

La actriz norteamericana Meg Ryan y el suizo de origen español Vincent Perez presentarán en Barcelona sus respectivos filmes como cineastas en la próxima edición del BCN Film Fest, que tendrá lugar del 18 al 26 abril y en la que se podrán ver 70 películas.



En la presentación este miércoles del primer avance del certamen, su directora, Conxita Casanovas, ha destacado que en la programación hay "un balance equilibrado entre las producciones catalanas y españolas y las internacionales".



Casanovas ha subrayado que en "en esta edición se ha producido la circunstancia de que se imponen las mujeres, sin forzar cuotas ni premeditación, de manera natural, como resultado de su buen trabajo como directoras y de las películas que presentan", y ha añadido: "El despertar de las mujeres es el argumento que se repite en muchas de las películas seleccionadas".



En su octava edición, el festival rinde homenaje al cineasta japonés Yasujiró Ozu, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento, con una imagen de su filme 'Primavera tardía' en el cartel, y además con la proyección de una selección de doce de sus películas desde las primeras de cine mudo.



En la sección oficial de competición, figura 'Lo que sucede después', segundo título que dirige Meg Ryan y que ha coescrito y coprotagoniza con David Duchovny; y la producción sueca 'Hammarskjöld', de Per Fly, sobre la muerte en circunstancias extrañas del que fuera secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld.



Habrá estrenos en España en esta misma sección como 'L'amour et les forêts', de Valérie Donzelli; 'La gran escapada', de Oliver Parker, última película de Michael Caine, que ya ha anunciado que se retira, en la que comparte protagonismo con la recientemente fallecida Glenda Jackson; 'Phantom youth', segunda película de Luàna Bajrami, que hace un retrato de juventud desencantada ambientada en Kosovo; 'Siempre nos quedará mañana', ópera prima como directora de la actriz Paola Cortellesi, en una suerte de revisitación del neorrealismo italiano, que lleva recaudadas en Italia 35 millones de euros.



También competirán 'The edge of the blade', cuarta película como director del suizo de origen español Vincent Pérez; y 'The monk and the gun', del indio Pawo Choyning Dorji, situada en el reino de Bután en el momento en que comenzó la democracia con las primeras elecciones en 2008.



En la sección oficial fuera de competición se podrán ver 'Green border', de Agnieszka Holland; el documental 'Joan Baez: I am a noise', de Miri Navasky, Maeve O'Boyle y Karen O'Connor, que cuenta entre sus productores con Patty Smith; o el biopic 'Maria Montessori', de Léa Todorov.



En la sección 'Cine con Gràcia', dedicada a la comedia, se exhibirán en su estreno europeo 'Books & Drinks', de Geoffrey Cowper, protagonizada por Jackson Rathbone y Clara Lago, y "Un año difícil', de Olivier Nakache y Eric Toledano, que también vendrán a Barcelona a presentar su cinta.



En la sección 'Arte en el cine' se ha programado 'Anselm' de Wim Wenders, sobre un artista singular, Anselm Kiefer.



En 'Asia by Cine Asia', "la sección más gamberra de la programación", en palabras de Casanovas, se proyectarán la japonesa 'Cuentos de la luna pálida' de Kenji Mizoguchi; la hongkoniana 'Kung fu sion', de Stephen Chow; la coreana 'Romance asesino', de Wonsuk Lee; la japonesa 'One cut of the dead', de Shinichirô Ueda, y la filipina 'Leonor will never die' de Martika Ramirez Escobar, estas dos últimas con experiencias metacinematográficas.



Los cines Verdi, Caixaforum, Casa Seat, Institut Français y La Perla 22 seguirán siendo las sedes principales del festival, que mantiene los precios de sus entradas en los 4,90 euros. EFE.