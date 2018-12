Meghan Markle, su polémico padre y una anécdota que la asocia con la marihuana

En otro de sus intentos por reconciliarse con su hija, Thomas Markle la embarró más; en una entrevista donde dijo que quería verla, también contó una vieja anécdota que relaciona a la duquesa de Sussex con la marihuana.

“Todo lo que quiero es hacerte sentir orgulloso…y prometo que sin importar lo que pase, lo haré”. Ese es uno de los fragmentos de las cartas que Thomas Markle recibió de su hija en el pasado y exhibió en el diario británico, The Daily Mail.

En reiteradas ocasiones el suegro del príncipe Harry manifestó públicamente que quería comunicarse con su hija que, desde la boda real –a la que él no fue–, no le contesta por ningún medio. "Hice docenas de intentos para llegar a mi hija por medio de mensajes de texto y cartas, pero ella y Harry han puesto un muro de silencio. Hicieron lo que una vez me dijeron que no hiciera, están creyendo todo lo negativo que se ha escrito sobre mí. Así que me dirijo a ellos, una vez más, para intentar corregir las mentiras y obtener la verdad”, declaró Thomas Markle en la nota de Daily Mail que se publicó este fin de semana.

Markle nunca llegó a conocer en persona al esposo de su hija y, si la distancia sigue así, tampoco conocerá al bebé que viene en camino. "Todo el mundo dice, por qué no me callo. Que Meghan no puede hablarme porque voy a revelar sus secretos” dijo.

Según Markle, lo han “acusado” de “cosas terribles” y ejemplificó que en una revista publicaron una “historia horrible” del Príncipe Carlos al lado de una sobre él; sin embargo al padre de Harry –dice– nadie lo rechazó como hacen con él.

En su última entrevista Thomas Markle decidió aclarar algunas de las mentiras más “graves” contra él que se dijeron durante estos meses. Para desmentir cada uno de los puntos decidió presentar fotografías, documentos médicos y un boleto de avión en forma de pruebas.

Días antes de la boda de su hija, Markle se vio envuelto en un escrache mediático cuando se supo que había vendido imágenes a un fotógrafo donde se lo veía “preparándose” para el gran evento. Finalmente Meghan no contó con la presencia de su padre en el casamiento porque, según explicaron a los medios, este había tenido un ataque al corazón. Ante esto los rumores que circularon fueron que Markle fingió esos ataques por la vergüenza que le generó la situación previa.

'Tuve dos ataques cardíacos” y el segundo “casi me mata” afirmó Thomas y se remitió a las pruebas: facturas médicas y la carta de alta del hospital con la leyenda 'insuficiencia cardíaca'.

Otra de las mentiras que clarificó el padre que reclama la atención de su hija tuvo que ver con su primera boda en 2011 con Trevor Engelson. Mientras se dijo que había faltado, él mostró una foto donde se los ve juntos en ese momento.

Por otro lado, las cartas que le escribía su hija con cercano afecto desmienten, según él, lo que se dice en los medios de que siempre tuvieron una relación distante.

Pero así como le dedicó buena parte de la entrevista a hablar del amor que siente por su hija, contó algo que terminó perjudicándola.

En referencia a lo que fue el primer casamiento de Meghan en Jamaica con su exesposo, su padre recordó que los casi 100 invitados fueron recibidos con una bolsa de marihuana.

Aunque enseguida expresó que ni él ni su hija fuman, sus declaraciones levantaron una seguidilla de repercusiones como ya es habitual con cada movimiento en la vida de Meghan Markle.