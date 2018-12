Mery del Cerro y Fernanda Iglesias también denunciaron abusos

Faltaban unos minutos para que fueron las 11 de la noche. En el set de Showmatch –el programa de Marcelo Tinelli– Mery del Cerro y Facundo Mazzei esperaban la devolución del jurado después de bailar el cha cha pop. Del Cerro –modelo, conductora, actriz, 33 años– estaba conmovida.

Recibió el puntaje y luego dijo: "Me voy a animar a hablar de algo que no lo saben ni Facu ni Carlita. Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Thelma. No puedo creer estar hablando de esto por televisión, pero siento que como comunicadora lo tengo que hacer. Ayer empezamos a hablar del tema con Meme (Bouquet, su marido). Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme. Le dije que tenía que hablar con él y le conté, por primera vez, que tuve un abuso sexual a los 11 años. Lo charlé mucho con él. No lo sabía nadie, ni siquiera mi papá y mi mamá. Yo fui una chica recontra cuidada, pero me pasó y les puede pasar a todas las mujeres. ¡Es el momento para que todas las mujeres que lo pasaron lo digan y que no le pase nunca más a ninguna mujer!".

Después hablaron Florencia Peña, integrante del jurado, el marido de del Cerro. "Ayer, cuando surgió esto, María me decía que no quería contarlo porque sus padres no lo sabían y sentía que les iba a cagar la vida. Yo le expliqué que no le iba a cagar la vida a nadie y que tiene un papel en la televisión y es bueno que lo cuente para que los padres tengan en cuenta que les puede pasar a sus hijos. Liberate, soltalo, le dije. Es muy valiente que lo haya contado. La admiro", dijo Bouquet.

Según una nota de El País de Madrid las denuncias de casos de abuso sexual y violación aumentaron exponencialmente en Argentina después del testimonio que dio Thelma Fardin. Según el diario español la línea nacional contra el abuso sexual infantil registró un aumento del 1.240% en estos últimos días. Según el Ministerio de Justicia, desde que se puso en funcionamiento el número 144 dos años atrás, se dio un salto de 16 llamadas a 240. Los datos oficiales, consignados por El País, señalan que siete de cada 10 víctimas de abuso menores de 18 años son niñas y el 51% tienen menos de 11 años.

"Pettinato se masturbó adelante mío"

La denuncia de Fardin contra Juan Darthés también generó que volvieran a aparecer situaciones con otras personalidades del mundo del espectáculo. En el programa de Canal 9 Hay que ver, la periodista Fernanda Iglesias habló de Roberto Pettinato. "Voy a contar esto por primera vez. Yo entré a un camarín porque él me llamó para hablar. Porque encima es simpático y hasta una llega a admirarlo. Pero eso no quiere decir que pueda tocarte, besarte el cuello o decirte barbaridades. (...) Una vez me pasó que él adentro de un camarín se masturbó adelante mío. A él le parecía normal".

A principios de este año Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Josefina Pouzo –excompañeras de trabajo del conductor y músico– narraron distintas situaciones de acoso sexual que vivieron durante el tiempo que formaron parte de sus programas televisivos o radiales.

Frente a todas estas situaciones el presidente de Argentina, Mauricio Macri volvió a referirse al asunto. Al mediodía del viernes 14, en la Quinta de Olivos, el primer mandatario presentó el Plan Nacional de Oportunidades y Derechos. "Es un orgullo estar todos juntos en una semana especial que estamos viviendo en la Argentina. Todos tenemos que entender que esta revolución de las mujeres es un eje del siglo que estamos viviendo. Todo esto que nos pasa nos involucra a todos. (...) No tenemos que tenerle miedo a la verdad. Que salga la verdad es sanador. Es bueno que estemos hablando de los temas reales, verdaderos. Hay un cambio de época y lo que antes parecía normal ya no lo es. Lo que pensábamos que era natural no corresponde. Mucho más en la visión de los hombres", dijo.