Miguel Kiguel sobre el índice de inflación: "Es un número alto, pero no hay una espiralización"

El economista Miguel Kiguel dialogó con la periodista Agustina Girón en la tarde El Observador Radio. Se refirió al índice de inflación de diciembre conocido en el día de hoy y analizó las perspectivas económicas de la Argentina.

Kiguel comenzó señalando que el índice anunciado por el INDEC del 25.5% está en línea con las expectativas del mercado. Si bien es cierto que el gobierno había hablado previamente de un 30% de inflación, estos pronósticos no dejan de ser parte de una estrategia: "El gobierno tiende a exagerar la situación para no generar expectativas negativas. En todo caso, a pesar de ser un múmero muy alto, no parece haber una espiral inflacionaria incontrolable. Se espera que la inflación comience a bajar gradualmente a medida que se estabilice la economía y se maneje adecuadamente la política monetaria".

Enseguida, el economista se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado ayer, sobre el programa de deuda y los compromisos fiscales del gobierno: "El FMI siempre tiene preocupaciones sobre el déficit fiscal en un país. Argentina ya ha resuelto parcialmente el tema del tipo de cambio, pero aún necesita abordar su déficit fiscal. Argentina debe lograr un superávit fiscal primario del 2% del PBI este año de acuerdo a lo prometido al FMI. El gobierno planea reducir subsidios, transferencias y gastos en infraestructura, así como aumentar impuestos a las exportaciones, importaciones y compra de divisas. El objetivo es lograr un ajuste de 5 puntos porcentuales para destinar 2 puntos al pago de intereses de la deuda".

Kiguel también opinó sobre la reacción de los mercados al acuerdo con el FMI: "El mercado venía algo nervioso en los últimos días, y en este sentido el acuerdo con el Fondo cayó bien, ayudó a descomprimir. Se entiende que Argentina está tratando de hacer las cosas bien, el acuerdo se entiende como un voto de confianza. Los bonos y acciones subieron, el dólar bajó algo. El respaldo de Estados Unidos y el FMI es positivo, pero no significa que eso resuelva todo".

La entrevista se cerró con la opinión de Kiguel sobre la gestión del actual presidente: "El gobierno de Milei ha sido una sorpresa agradable en muchos sentidos. Entendió que es un presidente débil políticamente, no tiene peso en el Congreso, no tiene gobernadores ni intendentes. Es decir, no puede hacer nada al respecto hasta las elecciones intermedias en dos años. Entonces, a partir del 56% en el balotaje aprovecha su popularidad para moverse rápido, desregular, acomodar precio relativos, descongelar tarifas, una apuesta a la mormalización de economía. Todas estas medidas desagradables son consecuencia de la herencia del gobierno anterior. Todo esto es muy costoso y no es fácil, pero es razonable, lo que hay que hacer".

Para el final, el economista dejó su definición más fuerte: "Milei en campaña tenía un discurso bastante extremo, pero en el poder es más pragmático, se va adaptando. Lo de cerrar el Banco Central quedará para más tarde que temprano. Mientras haya pesos, habrá BCRA".