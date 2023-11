Milei habló con la directora del FMI, Kristalina Georgieva: "Le conté los distintos aspectos del ajuste"

"Hoy mantuve una excelente conversación con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país", dijo Milei.

Reveló que a Georgieva le comentó "distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario".

"El Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita", señaló el presidente electo.

In first call w/ President-elect @JMilei today, we discussed the significant challenges for #Argentina’s economy & the decisive policy actions needed. The IMF is committed to support efforts to durably reduce inflation, improve public finances, & raise private-sector-led growth. pic.twitter.com/xWd0PfjHf7