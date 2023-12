Milett Figueroa, íntima: su vida en Perú y su relación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa es una de las mujeres del momento en la farándula argentina. La modelo ingresó al Bailando 2023 con fuerza, pero luego tomó más notoriedad cuando se conoció que estaba en pareja con Marcelo Tinelli.

Ahora, durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la modelo contó intimidades de su vida, desde su infancia y juventud en Perú hasta detalles de su relación con el conductor.

“Todos los días estoy aprendiendo a vivir en un país nuevo, ya no me cuesta tanto como al principio. Muchas cosas son distintas, yo no cocino, en Perú tenía alguien que me cocinaba o mi mamá. También me costó el tema de la movilidad. Solo estuve de visita en Argentina en 2014 dos semanas con mi mamá, no sabía que íbamos a venir años después para quedarnos así”, contó.

A corazón abierto, dio detalles de un duro momento de su juventud: “Mi padre tuvo mucho dinero en su momento pero cuando falleció, mi mamá se encargó de nosotros tres y eso fue un ejemplo para mí. Mi papa tenia diabetes, murió muy joven por una negligencia clínica, en un hospital de Perú”.

“Trató siempre de rellenar el espacio pero nunca se puede rellenar el espacio, cada uno tiene su lugar. No me marcó eso en un sentido negativo, al contrario, sentí que ella fue muy valiente, un ejemplo para mí. Me gustaría tener hijos, no sé si muchos, primero uno a ver qué tal. Tengo 31 años, me sentí un poco presionada cuando cumplí 30 porque ahí sí pensé que era el momento, me nació un poco las ganas de ser mamá, aunque no tenía ni pareja. Tampoco quería ser mamá soltera, no quería ser mamá luchona. Me gustaría tener una familia unida. Soy clásica”, añadió.

“Hice de todo un poco, mucho reality, siempre me gusta aprovechar las oportunidades que se presentan si es que me van a hacer crecer. Soy muy curiosa, me gusta aprender cosas todo el tiempo y la televisión siempre me llamó la atención. Primero, porque me encantaba ver figuras y luego, ya con las novelas, las series y las películas, tuve una idea de a dónde quería ir”, detalló sobre su pasado.

Por último, se refirió a la relación con Marcelo Tinelli: “Primero me enamoró su sencillez, todos los que lo conocen destacan eso. Nunca pensé que iba a haber una atracción mutua. El día de la foto del programa conectamos con la mirada. Me inspira verlo trabajar también. Hablan de la diferencia de edad, pero no la siento, nunca había tenido parejas de más edad que yo, las dos parejas anteriores fueron chicos de mi edad, pero no siento el tema de la edad con él. Es un gran anfitrión, le gusta compartir, estar siempre con gente, y me da gusto porque me gusta compartir con él, escucharlo. Me enseña mucho, es importante escuchar a las personas, tenemos diferencias como en todas las relaciones pero lo importante es la comunicación”.