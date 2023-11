Milett Figueroa negó estar separada de Marcelo Tinelli tras los rumores de ruptura

Al final la modelo peruana Milett Figueroa, tuvo que enfrentar las cámaras y salir a negar la supuestas crisis de pareja con Marcelo Tinelli.

Las cámaras de LAM la entrevistaron a la salida de la peluquería donde llamativamente se "atrinchero" durante cinco horas para evadir las preguntas.

“No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”.

Al tiempo que ante la insistencia del cronista, Figueroa no pudo más que reiterar: “No entiendo de qué me hablan, en serio. Acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada”.

Horas después, desde su cuenta oficial de Instagram pudo verse el sensual posteo de la modelo con el cambio de look de su cabellera -más rubio y alisado-, al que Marcelo Tinelli comentó casi de inmediato "Diosa absoluta" junto a dos emojis de un corazón y un fueguito, desmintiendo así separación alguna de la flamante pareja.