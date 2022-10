“Mirá que no me como ninguna”: el diálogo de Andrés Cunha con Luis Suárez ante el reclamo de mano de Matturro

El análisis de VAR de la mano de Alan Matturro en el partido entre Nacional y Defensor Sporting permitió escuchar el diálogo que tuvo el juez Andrés Cunha con Luis Suárez, quien le reclamaba mano antes de que el juez fuera a observar la jugada al monitor.

En la jugada llegaba el segundo gol violeta, que luego sería invalidado a instancia del VAR.

Luego del reclamo grupal de los jugadores de Nacional pidiendo mano, el juez quedó mano a mano con Suárez, lo que se puede ver en el video donde se muestra el audio en tiempo real con la imagen en la cancha.

“Está al costado del cuerpo, pero no la abrió”, explica Cunha al contar lo que él vio en la cancha, lo que luego cambiaría de parecer al ver la pantalla del VAR.

AUF TV

La mano de Matturro

“Ellos me van a avisar”, dice, con respecto a la espera a lo que le iban a indicar desde la cabina del VAR.

Luego, el juez eleva su tono y le habla directamente a Suárez. “Me decís una vez más eso y te amonesto. No hablés más”, le dice.

El audio no permite escuchar qué le decía Suárez.

“Mejorá el nivel nada, mejorá el nivel nada”, le dice Cunha. “Mirá que no me como ninguna, no me como ninguna”, agregó, irritado.

Luego, el juez dijo: “Yo no te digo cómo jugás vos, no te digo Luis. No, pero yo no te voy a decir nada”.

Y el diálogo termina con Cunha diciendo: “La van a chequear, tranquilo”.

Luego de ver la pantalla, el juez cambió su vista y notó que el brazo de Matturro estaba abierto, por lo que cobró falta e invalidó el gol violeta.