Mirtha Legrand recordó la muerte de su hermana: "No pude acompañarla"

Mirtha Legrand volvió a la pantalla este sábado por la noche con su habitual programa "La Noche de Mirtha". En esta ocasión, tuvo de invitados de variadas disciplinas en su mesa como lo son la modelo Valeria Mazza, el senador Luis Juez, la actriz Julieta Poggio y el actor Campi. Si bien la edición nocturna fue muy dinámica y no hubo cruces -como a veces suele haber en el programa- sí hubo un momento de emoción. Es que la conductora recordó a su hermana Goldie Legrand, quien falleció en 2020 en plena pandemia de COVID-19.

Mientras Valeria Mazza hablaba de cómo en pandemia su marido empezó a hacer algunas tareas en su casa, Mirtha la interrumpió y habló de cómo vivió ese momento en su vida. "A mi me destrozó la pandemia, che", comenzó diciendo la presentadora.

Y siguió: "Me hizo mucho daño la verdad. Murió mi hermana y no pude enterrarla, no pude acompañarla. Esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida"."Son cosas muy duras, muy terribles, fue muy terrible para mucha gente", cerró.

En ese instante, Campi también contó que durante la pandemia tanto su padre como su padrastro fallecieron a causa del COVID-19 con tan solo una semana de diferencia.

Mirtha Legrand habló nuevamente del cierre del INCAA

Este domingo Mirtha también estuvo a cargo del programa de su nieta Juana Viale, quien se encuentra de viaje por un proyecto personal. En la mesa de invitados entre los que se encontraban Esteban Trebucq, Daniel Aráoz, Gladys "La Bomba" Tucumana, Cinthia Fernández y Hernán Piquín, Mirtha contó que recientemente se encontró con el presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, en la Fundación Libertad y le aseguró que no se iba a cerrar ni el instituto ni el Cine Gaumont.

"Me lo encontré en una cena de la Fundación Libertad. Yo no lo conocía, vino a mi mesa y me dijo 'Mirtha, de ninguna manera, vamos a cerrar el INCAA ni el Cine Gaumont y me nombró algo más que no le entendí, pero creo que se refería a la Escuela de cine. Y yo le dije que todo eso tuvo una intervención directa de un señor que se llamó José Martínez Suárez, mi hermano. Él defendió siempre el cine nacional, el INCAA. Todo para que se sigan haciendo películas", comentó.